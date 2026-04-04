Lazio pierde la estela de Europa, Fiorentina se aleja del descenso

Con el empate en el Olímpico, la Lazio suma 44 puntos (8º) y queda ya a 6 de la Atalanta,que al igual que todos los equipos punteros aún tiene pendiente su partido de la jornada 31.

La Fiorentina, por su parte, se impuso en su visita al colista con un solitario gol de Nicolò Fagioli y alcanza los 32 puntos (15º) y supera en la clasificación al Cagliari, que perdió 2-1 en su visita al Sassuolo.

En la lucha por el Scudetto, el líder Inter recibirá el domingo a la Roma, mientras que el Milan (2º) visitará al tercero, Napoli, el lunes.

Resultados y goleadores:

* Sassuolo 2-Cagliari 1. Goles: 30’ Sebastiano Espósito, de penal (C); 50’ Ulisses García, 78’ Andrea Pinamonti (S).

* Hellas Verona 0- Fiorentina 1. Gol: 82’ Nicoló Fagioli (F). Exp: 85’ Tomáš Suslov (HV); 85’ Albert Gudmundsson (F).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

* Lazio 1-Parma 1. Goles: 15’ Enrico Del Prato (P); 77’ Tijjani Noslin (L).

Domingo: 10:00 Cremonese-Bolonia; 13:00 Pisa-Torino; 15:45 Inter-Roma (ESPN).

Lunes: 07:30 Udinese-Como; 10:00 Lecce-Atalanta; 13:00 Juventus-Genoa; 15:45 Napoli-Milan (ESPN2).

* Top 10: Inter 69 puntos, Milan 63, Napoli 62, Como 57, Juventus 54, Roma 54, Atalanta 50, Lazio 44, Bolonia 42, Sassuolo 42.