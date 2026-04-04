Video: el Inter de Miami de Messi estrena hoy el “mini-Maracaná”

Hoy se inaugurará el nuevo estadio del campeón de la Major League Soccer (MLS), que tiene al argentino Lionel Messi como figura y fue campeón en 2025. El equipo estadounidense actuaba como local en Fort Lauderdale, unos 50 kilómetros al norte de de Miami.

Con una primera inversión de 350 millones de dólares, según cálculos, el “mini-Maracaná” se llamará Nu Stadium, tendrá lugar para 26.700 espectadores y generará beneficios a la altura de la NFL y la NBA.

El campeón deja atrás el ahora viejo Chase Stadium, escenario construido en forma provisoria en 2019 con el nacimiento de la franquicia, pero que seguirá de pie porque en su academia de entrenamiento continuarán las prácticas del primer equipo y en su campo de juego verán acción los juveniles.

El flamante Nu Stadium toma el nombre de su sponsor, Nu, o Nubank, una fintech brasileña de tecnología financiera que se aseguró el naming por los próximos diez años ganándole la pulseada a JP Morgan Chase, el banco más grande de los Estados Unidos. Lo hizo presentando una oferta que, entre otras cosas, superaba los 450 millones de dólares de préstamo que ofrecía su rival, y ahora le permitirá tener su logo en la camiseta, además de contar con un salón VIP para 770 personas debajo de los palcos, y más espacios dentro del complejo. Según un estudio del sitio especializado Sport Business, Nubank ya cuenta con 127 millones de clientes en Latinoamérica, y su inversión en el Inter Miami servirá para expandirse a los Estados Unidos.

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Sede de conciertos

En sintonía con su nuevo patrocinio, la idea del Inter rosado también es que además de la venta de entradas y el merchandising, el club espera que su nuevo hogar sea sede de conciertos y espectáculos. El primer show ya fue anunciado para el 28 de junio, cuando se presente el cantante mexicano Carín León.

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Según Sportico, solo la mitad de los equipos de la NFL y unos ocho de la NBA generarán más ingresos por día de partido que Inter Miami en 2026. No es casualidad que la franquicia propiedad de los hermanos estadounidenses Jorge y José Mas y del exfutbolista inglés David Beckham haya sido considerada hace poco por primera vez como la más valiosa de la MLS, con una valoración de 1.450 millones de dólares.

La particularidad de esta cancha que será foco de atracción mundial es que no tendrá la magnitud de un mega coliseo, como el cercano Hard Rock de los Dolphins, sino que estará integrado dentro de un parque público, una especie de reserva ecológica que combinará todo el negocio que rodea al fútbol con un marco de naturaleza. Aunque siempre hay un pero, incluso en Estados Unidos.

El Miami Freedom Park, este espacio verde donde se emplaza el estadio, se ubica frente al aeropuerto de Miami. Y este sábado, la fecha del debut contra Austin, las autoridades locales ya les advirtieron a los pasajeros que contemplen demoras en las autopistas cuando vayan en busca de sus vuelos. Dentro de la cancha habrá una fiesta, con Messi como protagonista.

Messi regresó de Buenos Aires tras jugar con la Selección Argentina y este jueves tuvo su primer entrenamiento en el Nu Stadium, donde una de las tribunas llevará el nombre del argentino.

Fuente: diario Clarín.