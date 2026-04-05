Fútbol Internacional
05 de abril de 2026 - 14:45

PSV Eindhoven se proclama campeón por 27ª ocasión

Futbolistas del PSV festejan uno de los goles en la victoria del sábado sobre FC Utrecht por 4-3. El club con sede en Eindhoven aseguró matemáticamente el título a cinco fechas del final de la Eredivisie.
Futbolistas del PSV festejan uno de los goles en la victoria del sábado sobre FC Utrecht por 4-3. El club con sede en Eindhoven aseguró matemáticamente el título a cinco fechas del final de la Eredivisie.160628+0000 TOBIAS KLEUVER

El PSV Eindhoven se convirtió este domingo en el campeón de los Países Bajos por 27ª vez en su historia al término de la 29ª ronda de la Eredivisie.

Por ABC Color

Tras vencer el sábado al FC Utrecht por 4-3, los hombres de Peter Bosz aprovecharon el tropiezo del Feyenoord Rotterdam el domingo en Volendam (0-0) para obtener la certeza matemática de proclamarse campeones a cinco fechas del final de la competición.

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Con 23 victorias y tan solo cuatro derrotas, el PSV, con 71 puntos, ha completado una campaña que le permite contar con 17 unidades de ventaja sobre su perseguidor, gracias en particular a un ataque demoledor: 82 goles, es decir, una media de 2,8 tantos por partido.

El marroquí Ismael Saibari y el neerlandés Guus Til, autores respectivamente de 14 y 13 goles, han sido los principales artífices de esta cifra.

El club del Philipsstadion volverá así a la Liga de Campeones la próxima temporada. Una competición en la que el PSV ha alternado luces y sombras esta temporada, sin lograr superar la fase de liga (28º de 36) pese a gestas como la victoria por 4-1 ante el Liverpool en Anfield y un triunfo con marcador de tenis frente al Napoli (6-2).

Por detrás del PSV, el Feyenoord lidera el grupo de equipos que luchan por un billete para la Champions. El club de Rotterdam (54 puntos) encabeza un pelotón compuesto por el NEC Nimega (53) el FC Twente (50), el Ajax (48) y el AZ Alkmaar (45).

PSV es el segundo más ganador de la Eredivisie, por detrás del Ajax, que tiene 36 títulos y por encima del Feyenoord, que completa el podio con 16. AFP