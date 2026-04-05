Julio Enciso, en el nombre de Panichelli

Horas más tarde de la victoria del Estrasburgo contra Niza, el Lens dio un paso atrás en su sueño de conquistar la Ligue 1 tras perder en el duelo del norte ante el Lille 3-0.

Lea más: Gabriel Ávalos decide el clásico de Avellaneda

Luego de la victoria del líder PSG el viernes en el Parque de los Príncipes ante el Toulouse 3-1, los Sangre y Oro se quedan a cuatro puntos de los parisinos a falta de seis fechas para el final.

Derrotados por el mismo marcador en la ida, los Dogos se tomaron la revancha ante su vecino gracias a Hakon Haraldsson (44’), Félix Correia (49’) y Matías Fernández-Pardo (de penal, 58’).

El Lille se coloca tercero antes del desplazamiento del Marsella (4º, a un punto) al campo del Mónaco el domingo por la noche. “Puedes perder, pero no de la manera en que lo hicimos en un partido como este. Ahora tenemos el deber de reaccionar”, lamentó el DT del Lens, Pierre Sage.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En Estrasburgo, además de Enciso (36’), el marfileño Martial Godo (28’) y el marroquí Samir El-Mourabet (42’) marcaron para el conjunto de Alsacia, que rompió una racha de tres empates consecutivos en liga y es octavo en la tabla, aún con opciones de clasificar a competición europea. Panichelli se rompió el 26 de marzo el ligamento cruzado anterior durante un entrenamiento con la selección argentina.

Enciso ovacionado

Baja para varios meses, incluido el próximo Mundial de Norteamérica, el máximo goleador de la Ligue 1 (16 goles, igualado con Lepaul) deja un gran vacío en el frente del ataque del Estrasburgo, aunque a tenor de lo visto este sábado, sus compañeros están preparados para cubrir su vacante.

En ese rol se destacó Julio Enciso, quien firmó el segundo de su equipo al resolver un mano a mano ante el arquero visitante Yéhvann Diouf, al que regateó con clase antes de marcar con la izquierda a puerta vacía.

El paraguayo recibió una gran ovación del público del estadio de la Meinau al ser sustituido en el tiempo añadido.

En el otro partido disputado este sábado en la máxima categoría del fútbol francés, el Rennes se impuso 4-3 en un duelo bretón espectacular en la cancha del Brest (4-3) y se mantiene sexto, en la carrera por disputar competición europea la próxima temporada.

En varias ocasiones por detrás en el marcador, sobre todo tras un doblete de Junior Dina Ebimbe (4’, 57’), el equipo de Franck Haise respondió por medio de Esteban Lepaul, doble goleador de penal (35’, 74’). AFP