Fútbol Internacional
05 de abril de 2026 - 21:16

Spirit de Claudia Martínez logra primera victoria en la NWSL

Claudia Martínez realizando tareas de calentamiento dentro del campo de juego.
Claudia Martínez realizando tareas de calentamiento dentro del campo de juego.Gentileza

Washington Spirit, con la delantera paraguaya Claudia Martínez, se impuso ayer por 0-2 a Bay FC y logró su primera victoria de la temporada tras cinco jornadas de la NWSL (National Women’s Soccer League), que es la máxima división del fútbol profesional femenino en los Estados Unidos.

Por ABC Color

Las Spirit, que llegaban a San José (California) sin conocer la victoria tras sumar tres empates en cuatro partidos, ganaron con goles en el segundo tiempo de Brooklyn Courtnall (58’, propia meta) y la nigeriana Gift Monday (87’). Claudia ingresó a jugar desde el inicio del segundo tiempo.

Las entrenadas por Adrián González, subcampeonas de liga el 2024 y 2025, escalan a la décima posición de la tabla con seis puntos.

Gotham, actuales campeonas, entrenadas por Juan Carlos Amorós, cayeron por 2-1 ante Kansas City Current, que remontaron el tanto inicial de las neoyorquinas. La brasileña Debinha anotó el primero para Kansas City.

Gotham tampoco han tenido un buen comienzo de año, con solo cinco puntos tras una victoria, dos empates y dos derrotas que les ha valido para ocupar el decimotercer puesto.

Por la parte alta, San Diego Waves alcanzó el liderato con 13 puntos tras imponerse por 0-1 con gol de la brasileña Ludmila da Silva a las Boston Legacy, debutantes en la NWSL. EFE

Enrique Borja, en Honduras

El delantero paraguayo Enrique Borja marcó un gol para el Deportivo Choloma, que al final cayó 3-1 ante Olancho por el campeonato de la Primera División del fútbol de Honduras.