River Plate apunta al chileno Maripán para blindar su defensa

Según las fuentes, River Plate busca un central de “experiencia y jerarquía” para blindar su retaguardia de cara al segundo semestre del año y cree que el chileno, con una dilatada carrera en Europa, es una alternativa interesante.
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El club ‘millonario’ ya ha sondeado las condiciones en las que se podría avanzar en la negociación, agregó la fuente a EFE sin ofrecer detalles.
Maripán, de 31 años y con pasos por clubes de primera división en España, Francia e Italia, es un baluarte de la selección chilena junto a Paulo Díaz, con quien podría encontrarse en River.
Sin embargo, el chileno mantiene cartel en Europa, donde varios clubes, frecuentes animadores de la Champions League, han preguntado por su situación y planes tras el fin de temporada en Italia, añadieron las fuentes.
Según la página especializada en traspasos Transfermarket, Guillermo Maripán acumula 24 partidos en la campaña 2025/26 con el Torino, ha anotado 2 goles y tiene un valor de mercado que ronda los 3 millones de euros (cerca de 3,5 millones de dólares). EFE