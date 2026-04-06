Fútbol Internacional
06 de abril de 2026 - 15:51

River Plate apunta al chileno Maripán para blindar su defensa

Guillermo Maripán, pretendido por River Plate, en acción contra Diego Gómez, durante un partido entre Chile y Paraguay.
Guillermo Maripán, pretendido por River Plate, en acción contra Diego Gómez, durante un partido entre Chile y Paraguay.Elvis González

El argentino River Plate ha trasladado al defensa internacional chileno Guillermo Maripán su interés en incorporarlo a su plantilla en junio próximo una vez concluya su vínculo con el Torino, de la Seria A italiana.

Por ABC Color

Según las fuentes, River Plate busca un central de “experiencia y jerarquía” para blindar su retaguardia de cara al segundo semestre del año y cree que el chileno, con una dilatada carrera en Europa, es una alternativa interesante.

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El club ‘millonario’ ya ha sondeado las condiciones en las que se podría avanzar en la negociación, agregó la fuente a EFE sin ofrecer detalles.

Maripán, de 31 años y con pasos por clubes de primera división en España, Francia e Italia, es un baluarte de la selección chilena junto a Paulo Díaz, con quien podría encontrarse en River.

Sin embargo, el chileno mantiene cartel en Europa, donde varios clubes, frecuentes animadores de la Champions League, han preguntado por su situación y planes tras el fin de temporada en Italia, añadieron las fuentes.

Según la página especializada en traspasos Transfermarket, Guillermo Maripán acumula 24 partidos en la campaña 2025/26 con el Torino, ha anotado 2 goles y tiene un valor de mercado que ronda los 3 millones de euros (cerca de 3,5 millones de dólares). EFE