Fútbol Internacional
07 de abril de 2026 - 09:49

Copa Libertadores 2026 hoy: Partidos, horarios y TV en vivo

El brasileño Carlos Miguel, arquero de Palmeiras, observa el balón en un partido frente a Flamengo en la final de la Copa Libertadores 2025 en el estadio Monumental, en Lima, Perú.
El brasileño Carlos Miguel, arquero de Palmeiras, observa el balón en un partido frente a Flamengo en la final de la Copa Libertadores 2025 en el estadio Monumental, en Lima, Perú.034339+0000 LUIS ACOSTA

La Copa Libertadores empieza hoy la fase de grupos de la edición 2026. En la víspera del debut de Cerro Porteño, el certamen disputa 6 partidos en la jornada de martes.

Por Darío Ibarra

La Copa Libertadores 2026 disputa desde hoy la fase de grupos: 6 partidos abren el cuadro principal del torneo más importante del continente. Cerro Porteño, que debuta el miércoles contra Sporting Cristal (23:00, hora de Paraguay) en Lima, y Libertad, que juega el jueves ante Universidad Central (19:00) en Caracas, son los únicos dos representantes del fútbol paraguayo.

Lea más: Copa Sudamericana 2026 hoy: Partidos, horarios y TV en vivo

El trofeo de la Copa Libertadores.
El trofeo de la Copa Libertadores.

Copa Libertadores 2026: Partidos de hoy

Independiente Rivadavia vs. Bolívar: a las 19:00 por ESPN 5 y Disney +

La Guaira vs. Fluminense: a las 19:00 por ESPN 7 y Disney +

Always Ready vs. Liga de Quito: a las 21:00 por ESPN 7 y Disney +

Barcelona vs. Cruzeiro: a las 21:00 por ESPN y Disney +

Universidad Católica vs. Boca Juniors: a las 21:30 por ESPN 5, Pluto TV, Youtube y Disney +

Deportes Tolima vs. Universitario: a las 23:00 por ESPN y Disney +