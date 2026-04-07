Copa Libertadores 2026 hoy: Partidos, horarios y TV en vivo

La Copa Libertadores 2026 disputa desde hoy la fase de grupos: 6 partidos abren el cuadro principal del torneo más importante del continente. Cerro Porteño, que debuta el miércoles contra Sporting Cristal (23:00, hora de Paraguay) en Lima, y Libertad, que juega el jueves ante Universidad Central (19:00) en Caracas, son los únicos dos representantes del fútbol paraguayo.

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Copa Libertadores 2026: Partidos de hoy

Independiente Rivadavia vs. Bolívar: a las 19:00 por ESPN 5 y Disney +

La Guaira vs. Fluminense: a las 19:00 por ESPN 7 y Disney +

Always Ready vs. Liga de Quito: a las 21:00 por ESPN 7 y Disney +

Barcelona vs. Cruzeiro: a las 21:00 por ESPN y Disney +

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Universidad Católica vs. Boca Juniors: a las 21:30 por ESPN 5, Pluto TV, Youtube y Disney +

Deportes Tolima vs. Universitario: a las 23:00 por ESPN y Disney +