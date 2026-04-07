Fútbol Internacional
07 de abril de 2026 - 09:50

Copa Sudamericana 2026 hoy: Partidos, horarios y TV en vivo

Los jugadores de Lanús celebran durante la serie de penales contra Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana 2025 en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay. MAURICIO DUEÑAS CASTAÑEDA

La Copa Sudamericana empieza hoy la fase de grupos: en la víspera del debuta de Olimpia y de Recoleta FC, el certamen disputa cinco partidos en la jornada de martes.

Por Darío Ibarra

La Copa Sudamericana 2026 disputa hoy los primeros partidos de la fase de grupos. A un día de los estrenos de Olimpia, que visita a Audax Italiano en Santiago (21:00), y de Recoleta FC, que recibe a San Lorenzo en Asunción (19:00), el segundo certamen más importante del continente tiene programado cinco encuentros en la jornada de este martes.

El trofeo de la Copa Sudamericana en el gramado de La Nueva Olla.

Copa Sudamericana 2026: Partidos de hoy

Barracas Central vs. Vasco da Gama: a las 19:00 por Tigo Sports + y Dsports

Independiente Petrolero vs. Racing: a las 19:00 por ESPN y Disney +

O’Higgins vs. Millonarios: a las 21:00 por ESPN 2 y Disney +

Boston River vs. São Paulo: a las 21:30 por Tigo Sports + y Dsports

Alianza Atlético vs. Tigre: a las 23:00 por Tigo Sports 3 y Dsports 2