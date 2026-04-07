Copa Sudamericana 2026 hoy: Partidos, horarios y TV en vivo

La Copa Sudamericana 2026 disputa hoy los primeros partidos de la fase de grupos. A un día de los estrenos de Olimpia, que visita a Audax Italiano en Santiago (21:00), y de Recoleta FC, que recibe a San Lorenzo en Asunción (19:00), el segundo certamen más importante del continente tiene programado cinco encuentros en la jornada de este martes.
Copa Sudamericana 2026: Partidos de hoy
Barracas Central vs. Vasco da Gama: a las 19:00 por Tigo Sports + y Dsports
Independiente Petrolero vs. Racing: a las 19:00 por ESPN y Disney +
O’Higgins vs. Millonarios: a las 21:00 por ESPN 2 y Disney +
Boston River vs. São Paulo: a las 21:30 por Tigo Sports + y Dsports
Alianza Atlético vs. Tigre: a las 23:00 por Tigo Sports 3 y Dsports 2