Champions League: Atlético de Madrid y PSG toman rumbo a semifinales

El Atlético de Madrid se convirtió en el primer equipo visitante en conquistar este miércoles el remodelado Spotify Camp Nou (0-2), donde castigó a un Barcelona diezmado por la expulsión de Pau Cubarsí al filo del descanso y dio un paso de gigante para otear el pase a las semifinales de la Liga de Campeones.

Los goles de Julián Álvarez, que marcó de falta directa en la acción posterior a la roja de Cubarsí, y Sorloth, en el segundo tiempo, acabaron con la resistencia del Barça, que echó de menos algo de pegada y acierto para alargar el idilio con su estadio.

Catorce victorias había encadenado esta temporada el conjunto catalán en el recinto ubicado en el barrio de Les Corts.

Y su primera derrota llegó en el peor momento posible ante un rival, paciente, que con un fútbol práctico, sin demasiadas florituras se acerca al objetivo de volver a sentarse en la mesa de los cuatro mejores de Europa nueve años después.

Dentro de seis días en el Metropolitano confía en rematar la faena ante un Barça que se aferra a una machada. El que gane la serie el martes medirá en semifinales a Arsenal (1) o Sporting (0).

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PSG supera al Liverpool

El Paris Saint-Germain dominó con autoridad al Liverpool por 2-0 en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones en el Parque de los Príncipes, un resultado que le permite tomar una clara ventaja de cara a la clasificación para las semifinales.

Désiré Doué abrió pronto el marcador con un disparo con rosca que superó por alto al portero de los Reds, Giorgi Mamardashvili (11’). Khvicha Kvaratskhelia amplió la ventaja (65’) al culminar con una acción individual de genio el dominio de los vigentes campeones.

Los Reds querrán revancha en su fortín tras su eliminación en los penaltis ante el PSG la temporada pasada en octavos de final. Pero la fisonomía del partido de este miércoles invita a pensar que el conjunto parisino tiene todas las cartas en la mano para lograr el pase.

Porque el equipo dirigido por Luis Enrique trituró a unos jugadores del Liverpool la mayor parte del tiempo reducidos a correr detrás del balón e intentar, de vez en cuando, alguna incursión a la contra.

La vuelta tendrá lugar el martes en Anfield y el ganador se enfrentará al Bayern Múnich (2) o al Real Madrid (1) en semifinales.