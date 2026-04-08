El PSG exhibe su fortaleza y deja al Liverpool contra las cuerdas

Si los equipos se midieran por estaciones, el PSG habita en una primavera permanente, mientras que el Liverpool parece atrapado en el otoño. Tras el éxito del curso pasado, el conjunto de Luis Enrique ha aprendido a lucir sus mejores galas en el momento decisivo de la temporada. Por el contrario, el campeón inglés llegó a París sumido en una crisis de resultados, lo que llevó a su técnico a una revolución táctica desesperada.

El Liverpool saltó al campo con una defensa de cinco hombres y, sorprendentemente, con Mohamed Salah en el banquillo. La intención era clara: resistir el vendaval para jugárselo todo en su estadio. Sin embargo, el planteamiento fue insuficiente para frenar el fútbol asociativo y enérgico de los parisinos.

Dominio absoluto y el factor fortuna

El PSG tomó el mando del mediocampo desde el inicio, con Kvaratskhelia y Doué abandonando las bandas para generar superioridad por dentro, dejando los carriles libres para la subida de los laterales. La superioridad local se materializó pronto, aunque con una dosis de azar: en el minuto 11, un rebote favoreció a Doué, cuyo balón salió despedido en una vaselina imposible para Mamardashvili.

A pesar del 1-0, el PSG no dejó de apretar. El portero georgiano, sustituto del lesionado Alisson, se convirtió en el héroe visitante al detener disparos claros de sus compatriotas y de un Dembélé que, aunque incisivo, no estuvo fino en la definición. El Liverpool, por su parte, solo lograba inquietar mediante jugadas a balón parado, un refugio insuficiente ante el vigente campeón de Europa.

Kvaratskhelia sentencia y el VAR da un respiro

La insistencia parisina encontró su premio en el minuto 65. Khvicha Kvaratskhelia culminó una brillante jugada individual batiendo a Mamardashvili para poner el 2-0. Lejos de conformarse, los locales buscaron el tercero que dejara la eliminatoria vista para sentencia.

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Estuvieron cerca de lograrlo, pero una intervención del VAR, que anuló un penalti previamente señalado, y la solidez del meta del Liverpool impidieron una renta mayor. El 2-0 final deja al PSG como máximo favorito para avanzar, mientras que el Liverpool queda obligado a buscar un milagro en Anfield que, visto lo ofrecido en el Parque de los Príncipes, se antoja sumamente complejo.

Ficha técnica:

París SG (2): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, Joao Neves; Doué (Lee, minuto 78), Dembélé (Lucas Hernandez, minuto 88), Kvaratskhelia.

Liverpool (0): Mamardachvili; Gómez, Konaté, Van Dijk, Kerkez (Robertson, minuto 78); Gravenberch, Mac Allister; Frimpong (Nyoni, minuto 91), Szoboszlai (Jones, minuto 79), Wirtz (Gakpo, minuto 78); Ekitike (Isak, minuto 79).

Goles: 1-0, minuto 11: Doué; 2-0, minuto 65: Kvaratskhelia.

Árbitro: José María Sánchez (ESP). Amonestó a los visitantes Gómez (28) y Mac Allister (31).

Incidencias: Encuentro de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones disputado en el Parque de los Príncipes ante unos 47.000 espectadores. Se guardó un minuto de aplausos por el fallecimiento de Mircea Lucescu.

Fuente: EFE