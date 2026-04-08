El Atlético asalta el Camp Nou y pone rumbo a semifinales

Los goles de Julián Álvarez, con una falta magistral, y Alexander Sorloth, en el segundo tiempo, terminaron con la resistencia de un Barça que acusó la falta de pegada y vio cómo se rompía su racha de catorce victorias consecutivas en el barrio de Les Corts.

Planteamientos y sorpresas iniciales

Hansi Flick sorprendió al dejar a Fermín López en el banquillo en favor de la experiencia de Robert Lewandowski. Por su parte, el “Cholo” Simeone revolucionó su once con cinco regresos clave respecto al último duelo liguero: Hancko, Ruggeri, Llorente, Lookman y Julián Álvarez recuperaron la titularidad.

El arranque fue un auténtico intercambio de golpes. Mientras Marcus Rashford lideraba las ofensivas locales —topándose con un inspirado Musso en dos ocasiones—, las transiciones rápidas del Atlético encontraban en Griezmann y Julián a sus mejores exponentes. El dominio azulgrana era evidente, pero la imprecisión en el último pase de Lamine Yamal y un gol anulado a Rashford mantenían el equilibrio.

La jugada que cambió el partido

Cuando el Barcelona parecía tener el control, un desmarque de Giuliano Simeone rompió el guion. Julián filtró un balón al espacio para su compatriota, quien fue derribado por Cubarsí. Aunque inicialmente István Kovacs mostró la amarilla, la intervención del VAR derivó en roja directa al considerar que el defensor era el último hombre.

De esa misma infracción nació el primer tanto: Julián Álvarez ejecutó un potente libre directo para firmar su noveno gol en esta edición de la Champions y poner el 0-1 al filo del descanso.

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Sentencia y oficio rojiblanco

En la reanudación, Flick movió piezas dando entrada a Gavi y Fermín por Pedri y Lewandowski. Pese a la inferioridad numérica, el Barça no bajó los brazos y rozó el empate con ocasiones de Gavi y Rashford. Sin embargo, Simeone aprovechó su fondo de armario para dar entrada a Álex Baena y Sorloth.

La sentencia llegó en el minuto 70, cuando el delantero noruego conectó un centro preciso de Ruggeri para establecer el 0-2. A partir de ahí, el Atlético gestionó la ventaja con inteligencia ante un Barcelona que, pese a los intentos de Cancelo y Lamine Yamal, no logró recortar distancias.

La eliminatoria se decidirá en seis días en el Metropolitano, donde el Atlético buscará rematar la faena mientras el Barça se aferra a la posibilidad de una gesta épica a domicilio.

Ficha técnica:

Barcelona (0): Joan Garcia; Koundé (Araujo, minuto 73), Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo (Balde, minuto 86); Eric Garcia, Pedri (Gavi, minuto 46); Lamine Yamal, Dani Olmo, Rashford (Ferran, minuto 73); y Lewandowski (Fermín, minuto 46).

Atlético de Madrid (2): Musso; Molina, Le Normand, Hancko (Pubill, minuto 31), Ruggeri; Giuliano (Nico González, minuto 80), Llorente, Koke (Baena, minuto 60), Lookman (Sorloth, minuto 60); Griezmann (Almada, minuto 80) y Julián Álvarez.

Goles: 0-1, minuto 45: Julián Álvarez; 0-2, minuto 70: Sorloth.

Árbitro: István Kovacs (RUM). Amonestó con tarjeta amarilla al local Gavi (minuto 65) y Cancelo (minuto 94), y a los visitantes Koke (minuto 31), Pubill (minuto 45+1), Baena (minuto 63). Expulsó con tarjeta roja directa al local Cubarsí (minuto 44).

Incidencias: partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones disputado en el Spotify Camp Nou de Barcelona ante 59.299 espectadores. Antes del partido, se celebró un minuto de silencio en memoria del entrenador rumano Mircea Lucescu.

Fuente: EFE