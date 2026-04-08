FIFA aprobará un presupuesto récord de ingresos de 14.000 millones $ para ciclo 2027-2030

El Centro de Convenciones de Vancouver, que es una de las dos sedes de Canadá junto a Toronto para el Mundial de este año, acogerá la sesión, que incluye en su orden del día puntos como la votación por parte de sus 211 asociaciones miembro de los datos económicos del organismo y la información sobre la postura global contra el racismo.

Los datos del informe anual publicado por la FIFA reflejan una cifra de ingresos el año pasado que supera en un 9% (225 millones de dólares) el presupuesto anual del ejercicio aprobado en el Congreso de mayo de 2025, un crecimiento que se debe al primer Mundial de Clubes, "que superó todas las expectativas, tanto dentro como fuera del terreno de juego".

La principal fuente de ingresos en 2025 fueron los derechos de televisión, con un total de 1.044 millones de dólares, que superaron en un 1% la cifra presupuestada, y la segunda los derechos de marketing a través de patrocinios, con un total de 965 millones, un 21% más que la cantidad prevista (165 millones).

La venta de derechos de explotación de licencias generó 97 millones de dólares, también superior a los 37 millones presupuestados, y los ingresos por derechos de servicios preferentes y venta de entradas alcanzaron los 411 millones.

Los 63 partidos del Mundial de Clubes jugado en doce estadios estadounidenses congregaron a 2,49 millones de espectadores y la venta de entradas de la competición alcanzó los 261 millones de dólares.

El Congreso votará también el presupuesto de ingresos para el ciclo 2027-2030, con la cifra récord de 14.000 millones de dólares, que procede principalmente de la ampliación de sus dos principales competiciones, los Mundiales masculino y la femenino, además de la celebración del segundo Mundial de Clubes masculino y el primero en categoría femenina en 2028.

El total de ingresos presupuestado por la venta de derechos de televisión para ese periodo asciende a 6.064 millones de dólares y la partida procedente de marketing a 4.592 millones, de los cuales ya se había contratado el 36% a 31 de diciembre de 2025.

El presupuesto total de ingresos de 2027 asciende a 1.202 millones de dólares, según el documento, que destaca "la solidez financiera y liquidez de la entidad" y afirma que la FIFA va camino de superar los objetivos de ingresos estimados en 13.000 millones de dólares para 2023-2026, ya que a finales de 2025 un 93% de esa cantidad ya había sido contratada.