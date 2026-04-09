Copa Sudamericana: Caracas deja en evidencia a Botafogo con un empate

Wilfred Correa adelantó a los venezolanos al filo del descanso y Arthur Cabral igualó en el arranque de la segunda mitad, en un desangelado estadio Nilton Santos de Río de Janeiro.
En el otro partido de esta ronda, Racing Club se impuso por 1-3 en la cancha del Independiente Petrolero boliviano y es líder en solitario del grupo.
* Resultados de la primera ronda de la Copa Sudamericana: Martes: Barracas Central 0-Vasco da Gama 0, Independiente Petrolero 1 -Racing 3, O’Higgins 2-Millonarios 0, Boston River 0-São Paulo 1 (Gol de Bobadilla) y Alianza Atlético 1-Tigre 1; Miércoles: Deportivo Cuenca 1-Santos 0, Deportivo Riestra 0-Palestino 0, Recoleta 1-San Lorenzo 1, Audax Italiano 0-Olimpia 2, Blooming 1-River Plate 1, Torque 1-Gremio 0 y Puerto Cabello 2-Atlético Mineiro 1; Jueves: Botafogo 1-Caracas 1, Juventud 1-Cienciano 1, Macará-América y Carabobo-Bragantino.