De Arrascaeta supera marca paraguaya en Flamengo

El Mengão, el club más popular de Brasil, hizo valer la superioridad de su plantel pese al desafío de jugar a 3.400 metros sobre el nivel del mar en el estadio Inca Garcilaso de la Vega en Cusco, donde se impuso por 2-0.

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Así, el equipo rubronegro comenzó con buen pie la defensa del título conquistado el año pasado con Filipe Luis como entrenador y la caza de una quinta Libertadores para su vitrina de trofeos.

Bruno Henrique marcó de cabeza en el minuto 59, tras un centro del lateral izquierdo Ayrton Lucas, en un partido que los brasileños tuvieron bajo control.

El experimentado delantero, de 35 años, llegó a 24 anotaciones en su historial en el torneo continental.

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Giorgian de Arrascaeta, a quien esta vez le tocó entrar desde el banquillo, completó el triunfo visitante en el 92. Se convirtió en el extranjero con más partidos con la camiseta del Flamengo, al llegar a 370 y dejar atrás al paraguayo Modesto Bría (1943/1953).

“Fue un juego muy difícil, la altitud pega (...), pero tuvimos raza y sacamos los tres puntos”, celebró Bruno Henrique, quien junto a De Arrascaeta ha ganado en tres ocasiones la Libertadores con el equipo de Río de Janeiro.

El Flamengo lidera el Grupo A, en el que poco antes Independiente Medellín y Estudiantes de La Plata empataron 1-1.

Dominio, par de sustos y controversia

Aunque el Flamengo mandó, hubo momentos de controversia: un gol de Marlon Ruidías que podía haber significado un empate parcial 1-1 fue anulado con la intervención del VAR por un milimétrico fuera de juego, en un acción muy protestada por los futbolistas del Cusco.

“El gol anulado nos mata” , dijo a periodistas el central Álvaro Ampuero. “Merecimos más. Vimos la repetición y la posición adelantada es muy fina”, alegó.

“Nuestra actuación deportiva justificó la victoria”, declaró sin embargo Jardim al ser consultado sobre esa jugada en conferencia de prensa.

En la cancha, el Fla generó desde el principio. El ecuatoriano Gonzalo Plata protagonizó en el minuto 5 la primera ocasión peligrosa de la visita, con un disparo despejado por el portero Pedro Díaz. Y Díaz, de nuevo, tuvo que intervenir ante dos opciones de Lucas Paquetá, con lo que mantenía a flote al local en la Ciudad Imperial.

El Cusco, en tanto, no daba mayores problemas al Flamengo, pero tuvo un chispazo y el árbitro paraguayo Derlis Lopez sentenciaba penal. Era un primer susto para los cariocas. Todo fue invalidado porque el balón salió por la línea de fondo en la jugada que generaba la pena máxima y de inmediato respondió el Fla con el tanto de Bruno Henrique. El segundo susto ocurrió con el tanto anulado.

Clásico a la vista

Más allá de esos parpadeos, el Flamengo no perdió la calma. Jardim refrescó nombres y dos de las piezas que entraron desde el banco, Luiz Araújo y De Arrascaeta, decidieron.

Ya con los 90 minutos cumplidos, Araújo pateó y el arquero Díaz bloqueó. El balón cayó a los pies del 10 uruguayo y su tiro también fue tapado, pero él mismo aprovechó otro rebote para anotar.

Los movimientos permitieron al Mengão manejar el compromiso y a la vez dosificar esfuerzos con la vista en la liga brasileña, competición en la que el sábado tendrá el clásico de Río de Janeiro ante el Fluminense. Jardim, de una vez, se declaró “enfocado” en ese encuentro: “Quiero una buena recuperación de los jugadores para tener el equipo entero”.

Después volverá a escena la Libertadores. El jueves de la próxima semana, el campeón recibirá al DIM. AFP