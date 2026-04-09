Con el tanto de Ramón Sosa, Palmeiras rescata un empate en su visita a Junior

El encuentro se disputó en el estadio Jaime Morón, sede temporal del Junior debido a las obras de ampliación del Metropolitano. Tras unos minutos de paridad inicial, la balanza se inclinó a favor del local cuando el paraguayo Mauricio cometió una falta sobre Jesús Rivas. Tras consultar el VAR, el árbitro argentino Maximiliano Ramírez sentenció la pena máxima, la cual fue ejecutada con potencia por el veterano Teófilo Gutiérrez al minuto 8 para firmar el primero de la noche.

Durante el resto de la primera mitad, Palmeiras enfrentó serias dificultades para romper el orden defensivo de los colombianos. Su opción más clara llegó recién al minuto 35, con un remate de José Manuel López que se fue por encima del travesaño en una acción que, de todos modos, fue invalidada por posición adelantada.

En el complemento, el equipo de San Pablo salió con mayor determinación a buscar la igualdad. La insistencia dio frutos al minuto 56, cuando López bajó de cabeza un balón largo para asistir a Ramón Sosa, quien en el mano a mano eludió al portero uruguayo Mauro Silveira y definió con frialdad para establecer el 1-1 que fue marcador definitivo.

A partir de ahí, el conjunto brasileño buscó el triunfo con intentos de Jhon Arias, Felipe Anderson y Khellven, pero la falta de puntería y las intervenciones de Silveira mantuvieron la paridad. Por su parte, Junior apostó al contragolpe y estuvo cerca de recuperar la ventaja con dos remates de Canchimbo, uno desviado y otro contenido por el guardameta Carlos Miguel.

Próxima jornada del Grupo F

Con este reparto de puntos, ambos equipos ya piensan en la segunda fecha del torneo. El conjunto de Junior deberá viajar a Paraguay para visitar a Cerro Porteño el próximo martes, mientras que Palmeiras recibirá en su estadio a Sporting Cristal el jueves de la siguiente semana.