09 de abril de 2026 - 01:41

Holan: “Hay que reponerse y buscar los puntos de local”

Ariel Holan fue crítico y ya piensa en la recuperación.
Ariel Holan fue crítico y ya piensa en la recuperación.

El entrenador de Cerro Porteño, Ariel Enrique Holan (65 años), analizó la derrota en el estreno por Copa Libertadores y remarcó la necesidad de recuperarse rápidamente de cara a los próximos compromisos.

Por David Rolón

“Tratamos de replicar lo que salió bien el sábado”, expresó el estratega, en referencia al intento de mantener la idea mostrada en el último encuentro del torneo local.

“Hay que reponerse y buscar los puntos de local”, sostuvo, apuntando a la importancia de hacerse fuerte en casa para seguir con aspiraciones en el Grupo F.

“Tengo 3 entrenamientos y 2 partidos”, añadió Holan, dejando en claro el escaso tiempo de trabajo que lleva al frente del plantel y el proceso de adaptación que aún atraviesa el equipo.