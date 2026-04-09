Holan justificó la inclusión de Morel y reconoció un partido condicionado

“El tema de Luciatti lo hablé con él, viene entrenando muy bien pero hace mucho tiempo que no juega 90 minutos”, señaló el técnico, al referirse a la ausencia del defensor en el equipo titular.

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En ese sentido, argumentó que la planificación contemplaba distintos escenarios según el estado físico de los futbolistas.

“Elegí ponerlo el sábado en Asunción porque pensábamos que era un partido más conveniente, mientras que Morel venía con más ritmo”.

Holan también respaldó la elección de Morel en una posición poco habitual, destacando su experiencia. “Morel es un puesto que conoce, ha jugado ahí tanto en Estudiantes como a lo largo de su carrera”.

El estratega reconoció que el desarrollo del encuentro estuvo marcado por situaciones adversas desde el inicio. “No fue nuestra noche, la mano cambió todo desde el inicio del partido”, expresó, en alusión a las incidencias que alteraron el trámite.

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Asimismo, detalló la idea inicial del equipo en la salida desde el fondo. “Teníamos planificado trabajar mejor la salida, con Morel por izquierda y Gustavo por derecha, para entrar más prolijos al campo rival”.

Sin embargo, los imprevistos obligaron a modificar sobre la marcha. “Con la lesión de Alan (Soñora) tuvimos que hacer más cambios de lo previsto”, indicó.

Por último, Holan remarcó el poco tiempo de trabajo que lleva al frente del plantel. “En menos de una semana, con pocos entrenamientos, intentamos basarnos en lo que veníamos construyendo” y concluyó: “Buscamos repetir lo que había salido bien el sábado y ajustar por fuerza mayor antes y durante el partido”.