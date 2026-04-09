Sudamericano Sub 17: Paraguay cae frente a Chile y se complica

Con esta nueva derrota, la selección nacional juvenil se ubica en la última posición de la clasificación, cuando resta una fecha por disputar en la fase inicial, con un solo punto.

En el minuto 31 Chile aprovechó un tiro de pelota parada y tras un rebote, Amaro Pérez convirtió el gol para La Roja, a la postre el único del partido.

Los juveniles compatriotas intentaron por todos los medios llegar al empate, con tiros que, inclusive, fueron por el palo, pero el gol no llegó.

Las chances de igualar se complicaron aún más con la expulsión de Yago Portillo en el complemento, lo que hizo cuesta arriba el esfuerzo de los albirrojos.

A partir de ahí la desesperación se apoderó del cuadro dirigido por Mariano Uglessich y con pelotazos intentaron arrimar peligro al arco rival, que no tuvo resultado positivo.

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Paraguay queda con mínimas posibilidades de pujar por uno de los siete cupos al Mundial y para ello tendrá que ganar en la última ronda, el domingo ante Colombia, que horas antes había caído frente a Uruguay (0-2), quedando libre en la jornada el puntero Ecuador.

De ganar Paraguay en el cierre de la fase de grupos, estaría llegando a 4 puntos, igualando como mínimo a Colombia y Chile, para luego esperar esperando el resultado entre Ecuador y los chilenos, el primero ya clasificado a la siguiente ronda con 7 unidades, al igual que Uruguay, con 5, libre en la última ronda.

Si se da esa combinación de resultados, y el triple empate con cuatro unidades, se tendrá en cuenta el criterio de resultados entre selecciones y luego la diferencia de goles.

A la Albirroja no le queda otra opción que ganar ante Colombia para seguir con vida en el torneo.