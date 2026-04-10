Cruce de paraguayos en la liga argentina: Boca Junior ante Independiente este sábado

Boca Juniors e Independiente se enfrentarán hoy a las 19:30 en La Bombonera, por la decimocuarta fecha de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Argentina, en un duelo que promete intensidad y que tendrá como atractivo el cruce entre los paraguayos Gabriel Ávalos y Adam Bareiro ¿estarán peleando el puesto en la selección? o ¿ya está asegurado el cupo?

El conjunto xeneize, dirigido por Claudio Úbeda, llega en un gran momento tras conseguir tres victorias consecutivas y acumular una racha de diez partidos sin conocer la derrota. Además, viene de lograr un valioso triunfo en Chile por Copa Libertadores.

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Por su parte, Independiente, conducido por Gustavo Quinteros, busca consolidarse en la Zona A tras cortar una racha adversa. El equipo de Avellaneda había encadenado dos derrotas consecutivas, pero logró recuperarse con un triunfo por Copa Argentina ante Atenas y, posteriormente, se quedó con el clásico frente a Racing en un partido de alto voltaje, donde Ávalos fue protagonista con el gol .

Fecha 14. Liga Argentina

Viernes: Belgrano 1-Aldosivi 0. Sábado: 15:00: Deportivo Riestra vs. Instituto; 15:30: Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors; 17:15: Estudiantes vs. Unión; 19:30: Boca Juniors vs. Independiente; 21:45: Estudiantes de Río Cuarto vs. Barracas Central.

Domingo: 15:00: Newell’s vs. San Lorenzo; 15:00: Platense vs. Gimnasia y Esgrima; 17:30: Huracán vs. Rosario Central; 17:30: Atlético Tucumán vs. Tigre; 20:00: Racing vs. River Plate. Lunes: 16:30: Sarmiento vs. Gimnasia; 16:30: Defensa y Justicia vs. Talleres; 19:00: Lanús vs. Banfield; 21:30: Vélez vs. Central Córdoba.