Sin la emoción del gol en el Bajo Chaco

Benjamín Aceval y General Caballero de Juan León Mallorquín golearon en la primera fecha, por lo que generaron altas expectativas en torno al duelo desarrollado en el Bajo Chaco y que tuvo un buen nivel.

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Los arqueros tuvieron gran protagonismo. El conjunto local lució mejor, pero no pudo imponer su condición de local frente al vigente campeón de la Copa Paraguay, candidato a la conquista del título de la División Intermedia.

Los detalles del encuentro, proporcionados por la central de nuestro balompié, son los siguientes:

Estadio: Isidro Roussillón. Árbitro: Dionicio Cristaldo. Asistentes: Juan Mendoza y Jorge Gómez. Cuarto árbitro: José Franco.

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Benjamín Aceval: Antonio González; Iván Cabrera, Hugo Espínola, Inocencio Velázquez y Aldo Morel; Roque Florenciáñez, Santiago López (66’ Ariel Mendoza), Sebastián Benítez (90’ Óscar Prieto) y Rony Giménez (66’ Kevin Quiñónez); Osvaldo Argüello y Nery Castro (72’ Emmanuel Morales). D.T.: Rubén Roussillón.

General Caballero JLM: Luis Guillén; Gabriel Molinas, César Tobías Castellano, Míller Mareco y Édgar Franco; Matías Schabus (61’ César Salinas), Marcelo Paredes, Alexis Verdún (82’ José Vera) y Alexis Araújo (82’ Néstor Gómez); Mathías González (73’ Axel Baigorria) y Jorge Colmán. D.T.: Humberto Ovelar.

Gol: No hubo. Amonestados: 32’ Inocencio Velázquez (BA) y 80’ César Salinas (GC).