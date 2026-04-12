Maldonado agudiza la crisis del Nacional de Jorge Bava

La ofensiva del conjunto del Deportivo Maldonado estuvo encabezada por Santiago Ramírez, Cristian Tabó, Guillermo López y Maximiliano Noble quienes se encargaron de frustrar las aspiraciones del elenco tricolor que no supo aprovechar el doblete anotado por Nicolás López.
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Con este triunfo el Deportivo Maldonado se ubica en la tercera casilla con 22 puntos, igual que Peñarol que está en el segundo peldaño y detrás del Racing que lidera la tabla con 23 unidades.
Racing jugará este domingo con Wanderers y Peñarol lo hará el lunes ante Liverpool.
Nacional, ya sin aspiraciones en este Apertura, se ubica en la séptima posición con cinco victorias, un empate y cinco derrotas.
Bava, que obtuvo el título del Clausura 2025 con Cerro Porteño, más el trofeo de la Supercopa Paraguay, lleva cinco partidos dirigidos a Nacional, con dos victorias, un empate y dos caídas. EFE