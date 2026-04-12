Fútbol Internacional
12 de abril de 2026 - 16:00

Maldonado agudiza la crisis del Nacional de Jorge Bava

Jorge Bava, director técnico de Nacional de Montevideo.
Jorge Bava, director técnico de Nacional de Montevideo.Hernán Contreras

Deportivo Maldonado se impuso por 4-2 al Nacional para sumar su segundo triunfo en fila y colocarse a dos puntos del líder al tiempo que agudizó la crisis del Tricolor que con este revés cayó por segunda fecha consecutiva en el torneo Apertura del fútbol uruguayo, contando con la conducción técnica de Jorge Bava, exconductor de Cerro Porteño.

Por ABC Color

La ofensiva del conjunto del Deportivo Maldonado estuvo encabezada por Santiago Ramírez, Cristian Tabó, Guillermo López y Maximiliano Noble quienes se encargaron de frustrar las aspiraciones del elenco tricolor que no supo aprovechar el doblete anotado por Nicolás López.

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Con este triunfo el Deportivo Maldonado se ubica en la tercera casilla con 22 puntos, igual que Peñarol que está en el segundo peldaño y detrás del Racing que lidera la tabla con 23 unidades.

Racing jugará este domingo con Wanderers y Peñarol lo hará el lunes ante Liverpool.

Nacional, ya sin aspiraciones en este Apertura, se ubica en la séptima posición con cinco victorias, un empate y cinco derrotas.

Bava, que obtuvo el título del Clausura 2025 con Cerro Porteño, más el trofeo de la Supercopa Paraguay, lleva cinco partidos dirigidos a Nacional, con dos victorias, un empate y dos caídas. EFE