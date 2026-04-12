Fútbol Internacional
12 de abril de 2026 - 16:21

Muriqi supera la marca de Samuel Eto’o en Mallorca

Vedat Muriqi, futbolista de Kosovo, de 31 años, máximo artillero del Mallorca en Primera, con 55 conversiones.
Vedat Muriqi, futbolista de Kosovo, de 31 años, máximo artillero del Mallorca en Primera, con 55 conversiones.CATI CLADERA

El delantero del Mallorca, Vedat Muriqi, agradeció el apoyo de todos tras superar a Samuel Eto’o como máximo goleador del club en la Primera División española de fútbol con su doblete ante el Rayo Vallecano, en la victoria por 3-0.

Por ABC Color

“Desde que he llegado aquí, a esta isla tan bonita, sentía que era como mi casa. A veces cuando empiezas desde el primer día y notas algo diferente, lo sientes. Mi amor con el Mallorca ha sido muy bonito, cuando me quedé tenía claro que quería ser una leyenda aquí. Gracias a todos por cumplir uno de mis sueños, superar a Samuel, superándome a mí mismo. Quedando siete partidos quiero llegar hasta donde pueda”, declaró Vedat Muriqi.

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El kosovar quiso poner el foco en que habían salido del descenso: “Muy importante, ayer fue un día muy interesante porque jugaban nuestros rivales, de repente dormimos en descenso, pero sabiendo como jugamos hemos hecho muy buen trabajo y ahora estamos fuera del descenso”, dijo.

Por último, Muriqi exclamó en tono de broma que los aficionados que le dedicaron cánticos de Balón de Oro “están locos”: “Qué Balón de Oro, yo solo intento dar mi máximo y veremos si sale algo bueno”, sentenció.

El técnico Martín Demichelis destacó su forma de ser de Vedat. “Felicito a Muriqi, es un orgullo llegar y ver que se convirtió en el máximo goleador superando a Eto’o. Lo acabo de decir, sus 55 goles no reflejan la humildad y corazonada que tiene con todos”, indicó. EFE