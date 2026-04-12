Muriqi supera la marca de Samuel Eto’o en Mallorca

“Desde que he llegado aquí, a esta isla tan bonita, sentía que era como mi casa. A veces cuando empiezas desde el primer día y notas algo diferente, lo sientes. Mi amor con el Mallorca ha sido muy bonito, cuando me quedé tenía claro que quería ser una leyenda aquí. Gracias a todos por cumplir uno de mis sueños, superar a Samuel, superándome a mí mismo. Quedando siete partidos quiero llegar hasta donde pueda”, declaró Vedat Muriqi.

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El kosovar quiso poner el foco en que habían salido del descenso: “Muy importante, ayer fue un día muy interesante porque jugaban nuestros rivales, de repente dormimos en descenso, pero sabiendo como jugamos hemos hecho muy buen trabajo y ahora estamos fuera del descenso”, dijo.

Por último, Muriqi exclamó en tono de broma que los aficionados que le dedicaron cánticos de Balón de Oro “están locos”: “Qué Balón de Oro, yo solo intento dar mi máximo y veremos si sale algo bueno”, sentenció.

El técnico Martín Demichelis destacó su forma de ser de Vedat. “Felicito a Muriqi, es un orgullo llegar y ver que se convirtió en el máximo goleador superando a Eto’o. Lo acabo de decir, sus 55 goles no reflejan la humildad y corazonada que tiene con todos”, indicó. EFE