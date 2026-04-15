Richard Sánchez: “Creo que nos faltó un poquito más; hay que ser autocrítico”

El volante analizó la propuesta del rival y reconoció que el equipo ya anticipaba un trámite trabado en Sajonia. “Sí, partido muy difícil, complicado; sabíamos que se iba a presentar de esa manera. Es un rival que juega así, tienen bien estudiado; también sabíamos que en la pelota parada eran fuertes. Pero bueno, sabemos que en la Copa también es así: en la Copa no hay que perder. Pero bueno, hoy creo que nos faltó un poquito más; hay que ser autocrítico”.

En cuanto al análisis del rendimiento colectivo, “Cachorro” subrayó la importancia de la revisión técnica, con la mirada ya puesta en el compromiso del fin de semana ante Cerro Porteño. “Capaz que ahora también uno no ve todos los errores o ve los aciertos que hacemos, pero después, el día de mañana, nos muestran los videos y hicimos todo bien. Pero bueno, es todo el fútbol, ahora, descansar, que el fin de semana se viene el Clásico”.

Con este resultado, la tabla de posiciones se comprime, dejando pasar una chance clave para que el Decano se despegara en la cima. El mediocampista admitió que el plantel era consciente de los resultados ajenos y del valor estratégico que tenían los tres puntos. “Sí, sabíamos también que ayer se jugó el partido (Vasco da Gama-Audax Italiano), que ganando hoy podíamos sacar una ventaja; el profesor también nos hizo saber eso. Calculando todo, ganando hoy íbamos a estar bien, pero bueno, la Copa es difícil; también ellos juegan, entonces se dio un empate”.