Alex Arce, gol y remontada en el Maracaná

Independiente Rivadavia es ahora el gran favorito de su grupo, donde ocupa el primer lugar con seis puntos, seguido en la segunda plaza por el venezolano La Guaira, con dos puntos. Fluminense se mantuvo con un punto, el mismo saldo del boliviano Bolívar.

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Guilherme Arana abrió el marcador para Fluminense en el minuto 10, en el 36 Rivadavia empató con un gol de Fabrizio Sartori y en el 51 remontó con la anotación del paraguayo Alex Arce.

Fue un partido equilibrado, con oportunidades para ambos lados. Fluminense perdió el dominio ofensivo con el que comenzó tras el empate, lo que fue aprovechado por los argentinos que intensificaron su juego aéreo para desestabilizar a sus contrincantes.

El conjunto carioca tomó la delantera con Arana tras una precisa asistencia del venezolano Jefferson Savarino. Antes, el arquero argentino Nicolás Bolcato había detenido un intento de Samuel Xavier.

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Fluminense incluso pudo ampliar con un disparo de Agustín Canobbio, pero el uruguayo no pudo definir con precisión y el balón se elevó por encima del arco. Parecía que el club de Río de Janeiro tendría una noche tranquila en el Maracaná, pero el equipo mendocino se acomodó en el partido y comenzó a conectar contraataques peligrosos con pelotas aéreas, la principal debilidad del Flu.

Rivadavia consiguió el empate con un cabezazo de Fabrizio Sartori en el centro del área, tras un pase de cabeza de Leonard Costa. En el segundo tiempo, cuando parecía que el conjunto carioca retomaba el control, un error defensivo terminó en la remontada del visitante.

Tras una serie de fallos en la zaga y una salida en falso del guardameta Fábio, Alex Arce aprovechó la pelota suelta y definió sin oposición para el 2-1 definitivo.

El 30 de abril, en la próxima jornada del grupo C, Fluminense visitará al boliviano Bolívar y Rivadavia al venezolano La Guaira. EFE