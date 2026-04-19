Fútbol Internacional
19 de abril de 2026 - 14:21

Cristiano Ronaldo llega a 969 goles

Cristiano Ronaldo (41 años) sigue ampliando su marca goleadora en Al-Nassr de Arabia Saudí.
Cristiano Ronaldo (41 años) sigue ampliando su marca goleadora en Al-Nassr de Arabia Saudí.ALI HAIDER

El portugués Cristiano Ronaldo abrió el camino de la goleada del Al Nassr ante el Al Wasl 4-0 con su anotación 969, que le sitúa a 31 de las mil en su carrera, y su equipo avanzó a las semifinales de la Liga de Campeones de Asia 2.

Por ABC Color

El vigésimo sexto gol del exjugador del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, en lo que va de temporada llegó a los once minutos, cuando desde el punto de penal llevó a la red un centro desde la derecha de Nawaf Boushal.

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A partir de ese momento el Al Nassr se mostró superior a su rival. Iñigo Martínez hizo el segundo, en el minuto 24, a pase de Joao Felix, que también asistió a Abdulelah Al Amri, dos más tarde, que sentenció el partido.

El cuarto tanto que selló la goleada visitante lo firmó el senegalés Sadio Mané a pase de Abdullah El Hamdan.

El Al Nassr alcanzó así las semifinales de la Liga de Campeones de Asia 2 y jugará contra el ganador del choque entre el Al Ahli Doha y el Al Hussein. EFE