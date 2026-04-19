Cristiano Ronaldo llega a 969 goles

El vigésimo sexto gol del exjugador del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, en lo que va de temporada llegó a los once minutos, cuando desde el punto de penal llevó a la red un centro desde la derecha de Nawaf Boushal.

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A partir de ese momento el Al Nassr se mostró superior a su rival. Iñigo Martínez hizo el segundo, en el minuto 24, a pase de Joao Felix, que también asistió a Abdulelah Al Amri, dos más tarde, que sentenció el partido.

El cuarto tanto que selló la goleada visitante lo firmó el senegalés Sadio Mané a pase de Abdullah El Hamdan.

El Al Nassr alcanzó así las semifinales de la Liga de Campeones de Asia 2 y jugará contra el ganador del choque entre el Al Ahli Doha y el Al Hussein. EFE