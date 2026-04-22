Gustavo Gómez, a dos goles de alcanzar el récord de “Chiqui” Arce en Palmeiras

El defensor paraguayo Gustavo Gómez, a sus 32 años, demostró por qué es el líder indiscutible del “Verdão”. Su gol no solo selló el triunfo ante el Athletico Paranaense, sino que lo colocó en una posición de privilegio en las estadísticas al convertirse en el segundo máximo goleador extranjero del Palmeiras en la era de los puntos del Brasileirao.

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Con 24 goles en 195 partidos, el futbolista oriundo de San Juan Bautista del departamento de Misiones, recortó distancias con un mito del club y compatriota suyo y actual entrenador, Francisco “Chiqui” Arce, quien lidera el ranking con 26 anotaciones, entre 1998 y 2002. Actualmente, solo dos goles separan al actual capitán de igualar una marca que parecía inalcanzable para un zaguero en el fútbol moderno.

Respeita o Xerife do Verdão 🫡©️ pic.twitter.com/M1mGaZjiec — SE Palmeiras (@Palmeiras) April 20, 2026

La influencia de Gustavo Gómez en la institución paulista trasciende el área rival, ya que sus números lo confirman como una leyenda viviente. Se destaca como el atleta con más trofeos en la historia del club con 13 títulos, siendo a su vez el extranjero más laureado de la entidad. Además de su vitrina personal, es el futbolista con más partidos disputados con la camiseta del Palmeiras y ostenta el récord de ser el defensor más goleador de la historia de la institución con 46 tantos totales.

O zagueiro com mais gols da nossa história marcou seu 46° gol com o manto alviverde e foi 𝐃𝐄-𝐂𝐈-𝐒𝐈-𝐕𝐎! 🫡🇵🇾 pic.twitter.com/nKMdThhmy2 — SE Palmeiras (@Palmeiras) April 19, 2026

Su huella no se limita a las fronteras de Brasil, pues en el plano continental el surgido en el Gumerelo es sinónimo de éxito. Es el jugador de campo con más triunfos en la historia del club en la Copa Libertadores con 54 victorias, una cifra que solo supera el portero Weverton. Esta jerarquía se traslada también a su rol como líder, ya que es el capitán que más veces levantó trofeos en el club, sumando nueve consagraciones con el brazalete.

En cuanto al campeonato nacional, su impacto es igualmente histórico al ser el extranjero con más títulos en la historia del Brasileirão con tres trofeos. Respecto a los títulos de liga obtenidos específicamente como capitán, el paraguayo suma dos, igualando la línea de César Sampaio y quedando únicamente por detrás del mítico Ademir da Guia.