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15 de abril de 2026 - 10:58

Gustavo Gómez celebró sus 400 partidos con Palmeiras rodeado del amor de su familia

Gustavo Gómez celebró sus 400 partidos con el Palmeiras rodeado del amor de su esposa Jazmín Torres y sus hijos Pía y Lucca.
Gustavo Gómez celebró sus 400 partidos con el Palmeiras rodeado del amor de su esposa Jazmín Torres y sus hijos, Pía y Lucca.Instagram/Gustavo Gómez

El futbolista compatriota Gustavo Gómez alcanzó los 400 partidos jugados con la camiseta del Palmeiras de Brasil. El capitán de la Albirroja se mostró feliz y agradecido por esta hazaña, rodeado del amor de su esposa e hijos.

Por ABC Color

Hace unos días, Gustavo Gómez (32) jugó su partido número 400 luciendo la camiseta del Palmeiras y ayer fue homenajeado por el club brasileño. El capitán de la Albirroja, rodeado de su hermosa familia, recibió una placa de reconocimiento por su labor y una camiseta con el número 400, enmarcada en un cuadro muy especial.

En tan importante ocasión en su carrera futbolística, Gustavo Rául Gómez Portillo estuvo acompañado de su esposa Jazmín Torres y sus hijos, Pía Constanza (9) y Lucca Emmanuel (5).

Gustavo Gómez mostrando el cuadro con la camiseta de los 400 partidos con el Palmeiras a su esposa Jazmín Torres y sus hijos Pía y Lucca. (Instagram/Gustavo Gómez)
Gustavo Gómez mostrando el cuadro con la camiseta de los 400 partidos con el Palmeiras a su esposa Jazmín Torres y sus hijos Pía y Lucca. (Instagram/Gustavo Gómez)

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“Completar 400 partidos con esta camiseta no es solo un número, es la historia de mi vida escrita en verde y blanco. Miro hacia atrás y veo que detrás de cada uno de estos partidos hay cientos de personas involucradas: personal, cuerpo técnico, compañeros y, por supuesto, nuestra afición. Nadie llega a este punto solo”, expresó Gustavo Gómez en su cuenta de Instagram.

El tierno Lucca Emmanuel posando con la camiseta y el cuadro de reconocimiento que recibió su papi Gustavo Gómez. (Instagram/Gustavo Gómez)
El tierno Lucca Emmanuel posando con la camiseta y el cuadro de reconocimiento que recibió su papi Gustavo Gómez. (Instagram/Gustavo Gómez)

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Palmeiras me transformó. Aquí me convertí en un mejor atleta, pero sobre todo, en una mejor persona. Aprendí el verdadero significado de la resiliencia y la dedicación”, destacó Gustavo Gómez junto a las postales del homenaje que recibió de parte del club brasileño.

Gustavo Gómez, orgulloso y feliz junto a su hermosa familia. (Instagram/Gustavo Gómez)
Gustavo Gómez, orgulloso y feliz junto a su hermosa familia. (Instagram/Gustavo Gómez)

Qué escribió la orgullosa esposa de Gustavo Gómez

Jazmincita Torres, esposa de Gustavo Gómez, en sus historias de Instagram dedicó un emotivo: “Felicidades mi amor”, junto a un emoji de corazón, al capitán de nuestra Albirroja.

Además, Jazmín Torres publicó un recuerdo de una publicación de 2018, donde se ve al matrimonio recién llegado a Brasil, y se puede leer: “Lo que piensas, lo serás. Lo que sientas, lo atraerás. Lo que images, lo crearás. Cumpliendo sueños y metas”.