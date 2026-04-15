Gustavo Gómez celebró sus 400 partidos con Palmeiras rodeado del amor de su familia

Hace unos días, Gustavo Gómez (32) jugó su partido número 400 luciendo la camiseta del Palmeiras y ayer fue homenajeado por el club brasileño. El capitán de la Albirroja, rodeado de su hermosa familia, recibió una placa de reconocimiento por su labor y una camiseta con el número 400, enmarcada en un cuadro muy especial.

En tan importante ocasión en su carrera futbolística, Gustavo Rául Gómez Portillo estuvo acompañado de su esposa Jazmín Torres y sus hijos, Pía Constanza (9) y Lucca Emmanuel (5).

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“Completar 400 partidos con esta camiseta no es solo un número, es la historia de mi vida escrita en verde y blanco. Miro hacia atrás y veo que detrás de cada uno de estos partidos hay cientos de personas involucradas: personal, cuerpo técnico, compañeros y, por supuesto, nuestra afición. Nadie llega a este punto solo”, expresó Gustavo Gómez en su cuenta de Instagram.

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“Palmeiras me transformó. Aquí me convertí en un mejor atleta, pero sobre todo, en una mejor persona. Aprendí el verdadero significado de la resiliencia y la dedicación”, destacó Gustavo Gómez junto a las postales del homenaje que recibió de parte del club brasileño.

Qué escribió la orgullosa esposa de Gustavo Gómez

Jazmincita Torres, esposa de Gustavo Gómez, en sus historias de Instagram dedicó un emotivo: “Felicidades mi amor”, junto a un emoji de corazón, al capitán de nuestra Albirroja.

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Además, Jazmín Torres publicó un recuerdo de una publicación de 2018, donde se ve al matrimonio recién llegado a Brasil, y se puede leer: “Lo que piensas, lo serás. Lo que sientas, lo atraerás. Lo que images, lo crearás. Cumpliendo sueños y metas”.