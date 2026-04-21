Adam Bareiro y jugar el Mundial 2026: “Es un sueño muy grande”

Adam Bareiro sueña con disputar el Mundial EstadosUnidos/México/Canadá 2026 con la selección de Paraguay. Aunque no fue convocado en el último par de amistosos de la Albirroja, el atacante de Boca Juniors no pierde la esperanza de integrar la lista de 26 convocados de Gustavo Alfaro. “Lo del Mundial es un sueño muy grande”, expresó el delantero de 29 años.

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“Yo estoy muy convencido que vine acá para hacer las cosas bien. Si acá ando bien, si sigo haciendo goles y sigo siendo importante, ellos me van a tener consideración”, comentó Bareiro en una entrevista a DSports Argentina. El ex River Plate, Olimpia y Nacional en el fútbol paraguayo no es citado en el combinado nacional desde el combo de setiembre de 2024.

“Que ganemos nuestro lugar sanamente”

“De las muchas charlas que tuve con Alfaro, están mirando a todos los futbolistas paraguayos en el exterior y que cada uno nos ganemos nuestro lugar sanamente, que hagamos bien las cosas. A mi me queda eso, seguir trabajando, preparándome y si hago bien las cosas este a un pasito para cumplir ese sueño que tengo”, finalizó el delantero, que suma 9 tantos en 19 juegos en el año.

Adam Bareiro y el sueño de jugar el Mundial 2026