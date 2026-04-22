Kvaratskhelia en la goleada del PSG al Nantes y pone rumbo directo al título

El Parque de los Príncipes necesitaba una alegría tras el reciente tropiezo liguero, y Khvicha Kvaratskhelia se encargó de proporcionarla. El georgiano, que ha elevado el techo competitivo del equipo desde su llegada, fue el gran protagonista del triunfo 3-0 ante un Nantes que se hunde en la penúltima posición.

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La cuenta se abrió pronto desde el punto de penalti. Tras una mano confirmada por el VAR, “Kvara” no perdonó frente a Anthony Lopes. Aunque el Nantes intentó reaccionar con un gol de Leroux, la tecnología volvió a intervenir para anular el empate por fuera de juego, frustrando la única respuesta sólida de los visitantes en todo el encuentro.

Efectividad y rotaciones pensando en Europa

El dominio del PSG se trasladó a la banda derecha, donde la velocidad de Ousmane Dembélé y las internadas de Doue destrozaron la línea de cinco propuesta por el Nantes. Antes del descanso, el propio Doue puso el balón en la escuadra tras una asistencia de Achraf Hakimi al espacio, dejando el duelo prácticamente sentenciado.

Apenas iniciada la segunda mitad, Kvaratskhelia selló su doblete personal con una jugada de videoclip: una cabalgada culminada con una ‘croqueta’ precisa dentro del área para el 3-0. Con el partido resuelto, Luis Enrique dio paso a las rotaciones, retirando al georgiano —quien rozó el hat-trick de cabeza— para dar minutos a jóvenes promesas como Ibrahim Mbaye.

Juventud y la mira puesta en el Bayern

El PSG terminó el choque exhibiendo músculo de cantera, con cinco jugadores menores de 23 años sobre el césped y con Matvey Safonov consolidado bajo los palos. Esta victoria permite a los parisinos afrontar con tranquilidad su próximo duelo ante el Angers, que será la última escala antes de la trascendental ida de semifinales de la Liga de Campeones frente al Bayern de Múnich.

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A falta de solo cinco jornadas y con un enfrentamiento directo contra el Lens en el horizonte, el título de la Ligue 1 parece estar cada vez más cerca de las vitrinas de un Luis Enrique que ha logrado construir un bloque solidario, joven y lleno de automatismos ganadores.

Ficha técnica

París Saint Germain (3): Safonov; Achraf Hakimi (Mayulu, minuto 60), Zabarnyi, Pacho, Zaire-Emery (Lucas Hernández, minuto 60); Lucas Beraldo, João Neves (Fabián Ruiz, minuto 60), Dro; Doué, Kvaratskhelia (Mbaye, minuto 66), y Dembélé (Barcola, minuto 66).

Nantes (0): Lopes; Acapandie (Awaziem, minuto 80), Guilbert, Ali Youssef, Cozza, Machado; Leroux (Tabibou, minuto 65), Sissoko, Lepenant (Deuff, minuto 73); Abline (El-Arabi, minuto 80) y Mostafa Mohamed (Ganago, minuto 65).

Goles: 1-0, minuto 13: Kvaratskhelia (p); 2-0, minuto 38: Doue; 3-0, minuto 49: Kvaratskhelia.

Árbitro: Clément Turpin. Mostró tarjeta amarilla a Zaire-Emery (minuto 35) y Zabarnyi (minuto 40), del PSG, y a Guilbert (minuto 46), del Nantes.

Incidencias: Encuentro de la jornada 26 de la Ligue 1 disputado en el Parque de los Príncipes de París.

Fuente: EFE