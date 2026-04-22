Lazio tumba al Atalanta y avanza a la final de la Copa Italia

La semifinal comenzó como una partida de ajedrez con poco ritmo. Durante la primera parte, el respeto mutuo entre Lazio y Atalanta se tradujo en una igualdad absoluta sin remates a puerta. Sin embargo, tras el descanso, la tensión estalló. El Atalanta llegó a celebrar un gol de Éderson dos Santos en el minuto 60, pero el VAR intervino para anularlo por una falta previa sobre el propio Edoardo Motta.

El partido parecía destinado al empate hasta que, a falta de seis minutos para el final, Romagnoli conectó un cabezazo tras un córner que puso el 1-0 para los biancocelesti. Pero la alegría romana duró poco: apenas 120 segundos después, Pasalic cazó un balón en el área para sellar el 1-1 y forzar una prórroga que Motta garantizó tras una parada antológica a Scamacca en el último suspiro.

La agonía del tiempo extra y el muro de Motta

En la prórroga, la historia se repitió para ‘La Dea’. Raspadori logró batir las redes de la Lazio, pero nuevamente el VAR frustró las ilusiones del Atalanta al detectar un fuera de juego de Zappacosta en la jugada previa. Sin más goles en el marcador, el billete a la final se decidió en la “lotería” de los once metros.

Fue allí donde Edoardo Motta consolidó su leyenda. Con una frialdad impropia de su edad, el guardameta de 21 años se agigantó bajo los palos para detener cuatro penaltis, dejando al Atalanta sin la revancha de la final perdida en 2019 y asegurando el regreso de la Lazio al duelo definitivo por el trofeo.

Final soñada en el Olímpico: Lazio vs. Inter

Con este triunfo, el conjunto dirigido por Maurizio Sarri ya tiene fecha y lugar para su gran cita con la historia: el próximo 13 de mayo en su propio campo, el Estadio Olímpico de Roma. Allí le espera el Inter de Milán, que llega tras eliminar al Como 1907.

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Será una final de alto voltaje donde los romanos buscarán su octavo título ante un conjunto ‘nerazzurro’ que no baja el ritmo y mantiene vivo el sueño del doblete, con el Scudetto de la Serie A prácticamente en el bolsillo.

Ficha técnica

Atalanta (1): Carnesecchi, Scalvini (Ahanor, minuto 94), Djimsiti, Kolasinac (Kossounou, minuto 71); Zappacosta, De Roon (Pasalic, minuto 71), Ederson, Bernasconi (Bellanova, minuto 56); Zalewski (Raspadori, minuto 71), De Ketelaere; Krstovic (Scamacca, minuto 90).

Lazio (1): Motta; Marusic (Lazzari, minuto 67), Gila (Provstgaard, minuto 77), Romagnoli, Nuno Tavares; Basic (Dele-Bashiru, minuto 77), Cataldi, Taylor; Cancellieri (Isaksen, minuto 66), Noslin, Zaccagni (Pedro, minuto 102).

Goles: 0-1, minuto 84: Romagnoli; 1-1, minuto 86: Pasalic.

Árbitro: Andrea Colombo di Como. Mostró tarjeta amarilla a Kolasinac (minuto 30), Palladino (entrenador, minuto 57) y Scamacca (minuto 17) por parte del Atalanta; y a Cancellieri (minuto 37), Sarri (entrenador, minuto 73) y Lazzari (minuto 120) por parte del Lazio.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la vuelta de semifinales de la Copa Italia, disputado en el New Balance Arena de Bérgamo (norte).

Fuente: EFE