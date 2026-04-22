Fútbol Internacional
22 de abril de 2026 - 14:38

Video: El doblete de Robert Morales en la victoria de Pumas

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Isaac Esquivel

Robert Morales facturó por duplicado en la remontada y triunfo 4-2 de Pumas sobre Juárez FC por la fecha 16 del torneo Clausura 2025-2026 de la Liga MX.

Por ABC Color

Robert Morales convirtió un doblete en la remontada y victoria de Pumas por la fecha 16 del torneo Clausura 2025-2026 de la Liga MX. El futbolista paraguayo, que arrancó de titular, anotó el 3-2 parcial a los 86 minutos y el 4-2 definitivo a los 98′ en el duelo frente a Juárez FC en el Olímpico Universitario de Ciudad de México. El ex Olimpia y Cerro Porteño marcó por séptima vez en el certamen y por octava ocasión en la temporada, agregando la Concachampions.

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El doblete de Robert Morales

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