Video: El doblete de Robert Morales en la victoria de Pumas

Robert Morales convirtió un doblete en la remontada y victoria de Pumas por la fecha 16 del torneo Clausura 2025-2026 de la Liga MX. El futbolista paraguayo, que arrancó de titular, anotó el 3-2 parcial a los 86 minutos y el 4-2 definitivo a los 98′ en el duelo frente a Juárez FC en el Olímpico Universitario de Ciudad de México. El ex Olimpia y Cerro Porteño marcó por séptima vez en el certamen y por octava ocasión en la temporada, agregando la Concachampions.

Lea más: Cecilio Domínguez: 2 partidos de suspensión y baja vs. Palmeiras

El doblete de Robert Morales