Al-Khelaïfi se rinde a Luis Enrique: “Es el mayor acierto de mi carrera”

Nasser Al-Khelaïfi no escatimó en elogios para el cuerpo técnico que lidera el nuevo rumbo del Paris Saint-Germain. Para el mandatario, la clave no reside solo en los títulos, sino en la calidad humana y la resiliencia del equipo de trabajo. “Tener a Luis Enrique de entrenador y Luis Campos como director deportivo. Lo tienen todo. Hacen un trabajo fantástico. No por ganar el año pasado, sino por el trabajo que hacen. La filosofía que ellos tienen, lo buenas personas que son, son el paquete completo, en los momentos buenos y malos. Creen en el proyecto y estamos todos juntos”, destacó.

Sobre la figura del técnico asturiano, Al-Khelaïfi subrayó su capacidad motivadora asegurando que es una de las personas más positivas que ha conocido en su vida. Según el presidente, el técnico siempre motiva incluso en la tristeza, manteniendo una filosofía de aprendizaje diario tras cada derrota.

Sin espacio para el arrepentimiento

Cuestionado sobre su gestión y el camino recorrido, el presidente catarí mostró una mentalidad de aprendizaje constante, defendiendo cada paso dado al frente del club francés. “No me arrepiento de ninguna decisión, porque incluso si te equivocas aprendes. Si volviera atrás, haría lo mismo. Cada decisión, en el momento, es la que creo que es la correcta. Quizá después no lo era, pero así aprendo. No creo que me arrepienta, aprendo”.

El sueño europeo y el Balón de Oro

Con las semifinales de la Champions League contra el Bayern en el horizonte, Al-Khelaïfi sacó pecho por la regularidad competitiva de su equipo. Afirmó que estar en semifinales tres años seguidos es algo muy especial y demuestra que el club está en plena forma en una competición que calificó como “muy dura”.

Además, lanzó dos pronósticos ambiciosos sobre el futuro del fútbol internacional. En cuanto al Mundial, reconoció el nivel de potencias como Francia, España, Brasil o Argentina, aunque apostó por una victoria europea. Respecto al próximo Balón de Oro, fue contundente al señalar que el ganador dependerá de la Champions y el Mundial, pero estimó en un 60-70% las probabilidades de que el trofeo recaiga en un jugador del PSG.

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Del tenis al pádel: su conexión con España

Más allá de los despachos, el presidente de la Federación de Catar de tenis y pádel recordó sus orígenes como deportista y su amor por las palas, retando con humor a los futbolistas profesionales. “Me encantaría jugar contra futbolistas, porque no les puedo ganar al fútbol, pero sí al pádel. En tenis tienes que tener a alguien en tu nivel, en pádel puedes jugar con cualquiera, todo el mundo disfruta, y quemas calorías. España es el país del pádel, me encanta jugar aquí”.

Finalmente, reflexionó sobre cómo su etapa en el equipo nacional de tenis de su país le enseñó disciplina y humildad. Al-Khelaïfi concluyó que el deporte de la raqueta le dio las herramientas para pelear, trabajar más que los demás y entender que el respeto es el valor más importante en cualquier disciplina.