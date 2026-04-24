Fútbol Internacional
24 de abril de 2026 - 10:00

Video: El gol de Adam Bareiro en la victoria 4-0 de Boca Juniors

El paraguayo Adam Bareiro, delantero de Boca Juniors, celebra un gol en el partido frente a Defensa y Justicia por la fecha 16 del torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Argentina en el estadio Norberto Tomaghello, en Buenos Aires, Argentina.
El paraguayo Adam Bareiro, delantero de Boca Juniors, celebra un gol en el partido frente a Defensa y Justicia por la fecha 16 del torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Argentina en el estadio Norberto Tomaghello, en Buenos Aires, Argentina.Adam Bareiro, Instagram

Boca Juniors goleó 4-0 a Defensa y Justicia con un gol paraguayo.

Por ABC Color

Boca Juniors derrotó a Defensa y Justicia y clasificó a los octavos de final del torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Argentina. La goleada del Xenezie por la fecha 16 fue con un tanto de Adam Bareiro: el futbolista paraguayo convirtió el tercero del 4-0 en el Norberto Tomaghello de Buenos Aires. El delantero de 29 años llegó a los 10 goles en el año, de los cuales 6 son con los dirigidos por Claudio Úbeda (el resto en Fortaleza de Brasil).

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El gol de Adam Bareiro en Boca Juniors