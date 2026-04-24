Video: El gol de Adam Bareiro en la victoria 4-0 de Boca Juniors

Boca Juniors derrotó a Defensa y Justicia y clasificó a los octavos de final del torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Argentina. La goleada del Xenezie por la fecha 16 fue con un tanto de Adam Bareiro: el futbolista paraguayo convirtió el tercero del 4-0 en el Norberto Tomaghello de Buenos Aires. El delantero de 29 años llegó a los 10 goles en el año, de los cuales 6 son con los dirigidos por Claudio Úbeda (el resto en Fortaleza de Brasil).

Lea más: Video: El doblete de Ramón Sosa en la goleada de Palmeiras

El gol de Adam Bareiro en Boca Juniors