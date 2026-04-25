Omar Alderete y un registro histórico en la competitiva Premier League

No es fácil llegar y adaptarse de inmediato a la exigencia británica, pero el defensor surgido de la cantera de Cerro Porteño lo consiguió. Según el reporte del periodista Dimitris Manakos, el zaguero se convirtió en apenas el tercer futbolista paraguayo en toda la historia de la competición en alcanzar la barrera de los 30 partidos durante su temporada de estreno en la Premier League.

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Hasta ahora, este selecto grupo solo estaba integrado por figuras de la talla de Roque Santa Cruz, quien registró 37 apariciones en su debut con el Blackburn Rovers, y Antolín Alcaraz, quien alcanzó esa misma cifra defendiendo la camiseta del Wigan Athletic. La marca del ex-Getafe subraya una regularidad que depende tanto de su alto rendimiento individual como de la confianza ciega del cuerpo técnico.

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Omar Alderete es titular en el Sunderland vs Nottingham Forest 💪



Esto significa que se convierte en el 3er jugador paraguayo en toda la historia de la Premier League en registrar 30+ apariciones en liga en su primera temporada… pic.twitter.com/Rat8MMb4xf — Dimitris Manakos (@dimitrismanakos) April 24, 2026

Desde su aterrizaje en el Stadium of Light, la cada de los “gatos negros” en agosto de 2025, la participación del defensor ha sido constante. De las 34 jornadas disputadas en lo que va de la temporada 2025/26, el paraguayo ha sido protagonista en 30 de ellas, consolidándose como el pilar de la zaga del elenco que comanda el entrenador francés Régis Le Bris.

Es importante destacar que las escasas ausencias del defensor no respondieron a una baja de rendimiento o a variantes tácticas del entrenador. Su secuencia de partidos solo se vio interrumpida por un contratiempo médico debido a una conmoción cerebral, lo que lo obligó a perderse un par de encuentros por protocolo de seguridad. Pese al duro presente colectivo del equipo, Alderete sigue estableciendo nuevos estándares para el fútbol guaraní en Europa.