Arteta lanza un aviso al Atlético: “Verán a un equipo que quiere ser dominante”

El Arsenal no llega a Madrid de paseo. Mikel Arteta, estratega de los Gunners, compareció ante los medios con un mensaje cargado de autoridad y confianza antes de enfrentarse al Atlético de Madrid. Por segundo año consecutivo, el conjunto londinense se sitúa en la antecámara de la gloria europea, y su técnico tiene claro el plan de ejecución.

Ambición total en el Metropolitano

Arteta no ocultó sus intenciones para el partido de ida. Lejos de especular con el resultado, el entrenador español busca golpear primero en una eliminatoria que promete ser de máxima intensidad. “Es una gran oportunidad. Vamos a aprovecharla. Se va a ver un equipo que quiere dominar, que quiere ganar y que quiere empezar a encarrilar la eliminatoria mañana”.

A pesar de las críticas recientes sobre la fluidez ofensiva del equipo, Arteta defendió con orgullo el estatus alcanzado por su plantilla en la élite mundial: “Tenemos que hacerlo mejor... y queremos mejorar en todo, pero al mismo tiempo estar aquí sentados, tenemos que ser muy buenos, ser uno de los cuatro mejores de Europa. Imagina lo difícil que es eso”.

El momento de la verdad: “Demostrar lo que somos”

Para el técnico vasco, el duelo ante el conjunto de Diego Simeone es el escenario ideal para validar el crecimiento del proyecto londinense y dar el paso definitivo hacia la final. “Ahora es el momento demostrar lo que somos. Lo bueno que somos, lo mucho que queremos esta oportunidad y hacerla realidad. Está claro que tenemos ahí la oportunidad y tenemos que aprovecharla”.

Novedades en la convocatoria: Altas y bajas críticas

El Arsenal llega a esta cita con luces y sombras en su enfermería. Arteta despejó las dudas sobre el estado físico de varios pilares fundamentales del equipo.

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Las malas noticias: El técnico confirmó que ni Kai Havertz ni Jurrien Timber han logrado recuperarse a tiempo para la batalla en el Metropolitano, lo que obligará a retocar el esquema habitual.

El respiro para los Gunners: En contrapartida, el equipo recupera potencia y frescura con los regresos de Eberechi Eze y Riccardo Calafiori, quienes estarán disponibles para aportar el equilibrio y la profundidad necesarios en una cita de este calibre.

Fuente: AFP