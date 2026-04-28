Odegaard se rinde ante Griezmann antes del asalto al Metropolitano: “Es un jugador increíble”

La Champions League se detiene en el Metropolitano para un duelo de titanes. Martin Odegaard, el motor del Arsenal, compareció ante los medios en la previa de la ida de semifinales, dejando claro que el respeto por el Atlético de Madrid y, especialmente, por Antoine Griezmann, es máximo.

El noruego no escatimó en elogios para la estrella colchonera, confesando que el francés ha sido una referencia personal en su crecimiento como futbolista. “Lo admiro mucho, es un gran jugador y esperamos poder contenerlo este miércoles, pero es un gran jugador”, resaltó Odegaard, añadiendo que Griezmann es un futbolista “increíble” en el que se ha “fijado mucho en los últimos años”.

El Metropolitano: un fortín bajo la lupa

Odegaard sabe que el ambiente en Madrid será una caldera. Para el centrocampista, la estabilidad del proyecto de Diego Simeone es la mayor virtud de un equipo que nunca se rinde. “Es un equipo muy bueno, muy fuerte, competitivo. Llevan mucho tiempo con este entrenador. Es muy fuerte, con un gran estadio, con los aficionados y va a ser una gran batalla. Tenemos muchas ganas”.

El capitán Gunner definió al Atleti como un grupo “ambicioso y fuerte”, pero advirtió que el Arsenal llega en el mejor momento posible. “El Atleti siempre ha sido un equipo muy competitivo, siempre está luchando por los títulos, con grandes partidos como este. Siempre están ahí... Queremos ganar este miércoles e ir avanzando a partir de ahí”.

Un sueño de infancia y la madurez del Arsenal

Líderes en la Premier League y a un paso de la final europea, Odegaard vive el presente con la ilusión de aquel niño que soñaba con estas noches de gloria. “Cómo no disfrutarlo. Estamos jugando en la liga más difícil y competitiva del mundo. Estamos en la primera posición, disputando el título, y en las semifinales de la Liga de Campeones. Toda mi vida desde que era pequeño he estado soñando con esta situación”.

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Tras los fantasmas de la temporada pasada, donde el equipo flaqueó en el tramo final, el noruego asegura que el grupo ha aprendido la lección. “Estamos preparados y la energía del grupo es increíble. [Tenemos que] incorporar esas experiencias y aprendizajes para responder de forma positiva”.

¿Salida del Arsenal? Odegaard responde

Finalmente, ante los rumores que lo sitúan fuera del Emirates Stadium al finalizar el curso, el ‘8’ fue tajante, priorizando el objetivo colectivo de levantar la “Orejona”. “Mi mentalidad es hacer lo que pueda hacer todos los días para lograr algo especial. Habrá gente hablando y especulando. Es parte del fútbol, pero no es nada que me preocupe”, sentenció, zanjando cualquier debate sobre su futuro inmediato.