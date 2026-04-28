Koke y el sueño de la Champions: “Hay nerviosismo, como cuando tienes tu primera cita”

En el Atlético de Madrid la palabra “Champions” no es solo un torneo, es una obsesión compartida. Koke Resurrección, el hombre que encarna los valores del “Cholismo”, compareció en la previa de la ida de semifinales contra el Arsenal con un mensaje de madurez, ambición y mucho sentimiento. A sus 34 años, el capitán no solo lidera en el césped, sino también en la gestión de las emociones de un vestuario que huele la gloria.

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La motivación por encima de los nombres

Con la salida confirmada de Antoine Griezmann rumbo a la MLS al finalizar el curso, el vestuario tiene un incentivo extra, aunque Koke prefiere centrarse en el hambre colectiva del grupo. “Si se puede despedir Griezmann con la Champions sería increíble para todos, pero la motivación la tenemos igual. Todos tenemos la motivación de ganar la Champions, más allá de que el año que viene no pueda estar Antoine o cualquier otro compañero. Jugamos para intentar lograr lo máximo y el máximo ahora mismo es la Champions”.

A pesar de su veteranía, el mediocentro madrileño rechazó la idea de que este sea su “último baile” en la élite europea, reivindicando su gran estado de forma actual. “Siento que estoy disfrutando esta temporada un montón y que unas semifinales de Champions no se juegan todos los años. Es la cuarta que puedo jugar. No sé si jugaré una más, pero sí la voy a disfrutar como lo hice en las anteriores”.

El “hormigueo” del Metropolitano

Koke utilizó una metáfora muy personal para explicar lo que siente un futbolista de élite antes de un choque de este calibre. Para el capitán, la experiencia no elimina el cosquilleo en el estómago. “Siempre, cuando uno se va acercando, hay nerviosismo, el estómago se te revuelve, como cuando tienes tu primera cita con la primera chica que conoces. Es algo parecido. Cuando empieza el partido y ya vas al calentamiento se pasa todo. Es un partido de fútbol, juegas con las mismas ganas e ilusión”.

Las claves ante el Arsenal: Intensidad y detalles

Sobre el césped, el capitán espera una batalla táctica y física donde la concentración será el factor diferencial, citando como ejemplo las rondas previas de este mismo torneo. “Exigirá muchísima intensidad y cabeza. Ya lo vimos en los cuartos de final contra el Barcelona o en los octavos contra el Tottenham. Estos partidos se deciden en detalles. El nivel de los equipos es grandísimo”.

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Koke también tuvo palabras de aliento para la gran ausencia en la convocatoria, Pablo Barrios, quien se pierde la cita por una lesión muscular. “Es un jugador importantísimo para nosotros, que tiene un presente y un futuro grandísimo. Está teniendo mala suerte por las lesiones y perdemos toda su energía, su fútbol y su saber estar”.