La final de Champions “es mi gran ilusión”, insiste Griezmann

“Es mi gran ilusión. Me preparo mucho para este partido, para el que viene en Londres y ojalá podamos ir a la final”, dijo Griezmann a Movistar+ tras el partido.

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El delantero rojiblanco destacó que la segunda parte del Atlético “fue mucho mejor a nivel de intensidad, de presionar, de estar mejor colocados”.

“Y esa es la forma para seguir en el partido allí y creo que va a ser un bonito partido para jugarlo, igual para los que estén en casa o en el estadio sufrirlo, pero es lo bonito del fútbol”, afirmó Griezmann.

Después del descanso, “hicimos dos o tres arreglos tácticamente para presionar mejor, para bascular mejor y esa ha sido la diferencia y luego nuestra gente que nos ha empujado”, insistió. Griezmann admitió que no pudo transformar sus ocasiones de gol, pero “a la vuelta seguro”.

“Hicimos un gran trabajo todos y, como he dicho, quedarnos con el segundo tiempo para ir allí”, concluyó.