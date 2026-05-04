Alex Cáceres, gol y derrota en Bolivia

Tres tantos en cinco ronda. La cosecha de Alex Albino Cáceres en Gualberto Villarroel San José, el club que representa a Oruro en el fútbol profesional boliviano y que viene de perder en casa por 2-1.
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Formado en Guaraní, en La Toldería, el delantero de Itakyry (Alto Paraná), de 30 años, milita en el vecino país desde el 2024. Estuvo dos temporadas en el Wilstermann de Cochabamba, donde disputó 58 partidos y anotó 15 tantos.
Cáceres jugó igualmente en Independiente de Campo Grande, General Díaz, Sportivo San Lorenzo, Guaireña, Sol de América y Encarnación FC.
Cumplidas cinco rondas del torneo boliviano, el GV San José marcha en el puesto 14 entre 16 competidores, con solo dos puntos.