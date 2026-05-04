Goles paraguayos en la victoria del Aurora sobre Guabirá

El estadio Félix Capriles de Cochabamba albergó el encuentro en el que el Aurora derrotó al Guabirá de Montero por 4-2.

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Milton Maciel, volante ofensivo de 26 años, surgido profesionalmente en Guaraní y que últimamente estuvo en Antigua de Guatemala, anotó uno de los goles del equipo visitante.

Alfredo “Chito” Amarilla, mediocampista de contención esteño, de 24 años, anotó el último tanto del Aurora, al que se vinculó después de militar en Sarmiento de Junín, Argentina.

El volante central, con pasado en Sportivo Luqueño, irrumpió en el profesionalismo de la mano de Tacuary. Posteriormente defendió los colores del argentino Arsenal de Sarandí. Registra 44 presentaciones y dos anotaciones con el club celeste cochabambino.