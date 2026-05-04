Atención Cerro Porteño: Junior ganó con asistencia y gol de Guillermo Paiva

Junior de Barranquilla ganó en la previa del partido ante Cerro Porteño por la fecha 4 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El Tiburón derrotó 4-3 al Deportivo Pasto con un asistencia y un tanto de Guillermo Paiva. El futbolista paraguayo convirtió el primer tanto a los 54 minutos y fue protagonista del pase para el segundo a los 63′, obra de Luis Muriel.

Además de Paiva y del doblete de Muriel, anotó Joel Canchimbo. Por su lado, para el visitante convirtieron Mayer Gil, Andrey Estupiñan y Johan Caicedo. La victoria, por la fecha 19 del torneo Apertura 2026 de la Primera A de Colombia, cortó la racha de dos encuentros sin triunfos del Albirrojo, que incluye la derrota 2-0 frente a Sporting Cristal por el certamen continental.

El gol de Guillermo Paiva para el 1-1

¡GOLAZO DE GUILLERMO PAIVA Y JUNIOR EMPATA EL JUEGO ANTE PASTO! 🦈🔥⚽



📺 Estamos en vivo con #LALIGAxWIN, por Win. pic.twitter.com/uk2FjT4WoG — Win Sports (@WinSportsTV) May 4, 2026

Junior disputará la próxima instancia del campeonato después de terminar la Etapa 1 entre los 8 mejores de la tabla de posiciones. El el equipo de Guillermo Paiva, vigente campeón, clasificó segundo con 35 puntos por detrás de Atlético Nacional (40) y por delante de Pasto (34), América de Cali (33), Once Caldas (33), Tolima (31), Independiente Sante Fe (29) e Inter Bogotá (28).

La asistencia de Guillermo Paiva en el 2-2

¡LUIS FERNANDO MURIEL ANOTA EL 2-2 PARA JUNIOR ANTE PASTO! 🦈🔥⚽



📺 Estamos en vivo con #LALIGAxWIN, por Win. pic.twitter.com/2Smf3Dy12Q — Win Sports (@WinSportsTV) May 4, 2026

Junior vs. Cerro Porteño: fecha, hora y estadio

Cerro Porteño enfrenta a Junior de Barranquilla por la fecha 4 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026. En el comienzo de la segunda y decisiva rueda de la fase de grupos, el Tiburón de Guillermo Paiva y el Ciclón juegan el jueves 7 de mayo, a las 23:00, hora de Paraguay, en el estadio Jaime Morón León de la ciudad de Cartagena, Colombia.