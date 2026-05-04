Paraguayo Arévalos anota para el Liberia del Pepe Cardozo

El entrenador del Herediano, el argentino José Giacone, dio el primer golpe en el juego de ida de las semifinales del torneo de Clausura del fútbol de Costa Rica al ganar por 1-0al Cartaginés, mientras que en el otro partido de la serie, Liberia y Saprissa empataron 1-1.

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El equipo dirigido Giacone mostró un juego inteligente y una sólida defensa, para luego aprovechar el momento justo y marcar la diferencia junto al mediocampista Elías Aguilar, quien se convirtió en el héroe tras anotar el único gol del partido en el cuarto minuto añadido al primer tiempo con un potente remate desde fuera del área.

Cartaginés, del director técnico argentino André Carevic, tuvo más posesión de la pelota, sin embargo le faltó profundidad y mayor ofensiva para cambiar el curso del partido.

Los cartagineses incluso celebraron un gol del delantero chileno Juan Carlos Gaete, pero fue anulado por fuera de juego.

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Con esta victoria, el Herediano llega con ventaja al partido de vuelta, donde buscará sellar su pase a la final en su estadio Carlos Alvarado Villalobos.

En el otro juego de las semifinales, Liberia y Saprissa empataron 1-1 dejando abierto el encuentro de vuelta.

Los liberianos, dirigidos por el paraguayo José Saturnino “Pepe” Cardozo, aprovecharon las bajas de su rival (el argentino Mariano Torres, el panameño Fidel Escobar y el cubano Luis Javier Paradela) y golpearon temprano con la anotación del paraguayo Néstor Thobías Arévalo, en el minuto 8.

Liberia dominó gran parte del encuentro, pero no pudo ampliar la ventaja en su mejor momento. Mientras que Saprissa reaccionó con la experiencia que lo define en estas instancias y con su entrenador Hernán Medford movió fichas para encontrar la respuesta en el delantero Ariel Rodríguez, quien igualó al minuto 64.

Ahora la serie se definirá en estadio Ricardo Saprissa donde los llamados morados buscarán sellar el pase a la final, mientras Liberia intentará dar la sorpresa. EFE