Pelea entre Neymar y Robinho Junior en la previa al duelo con Recoleta

Santos enfrentará este martes a Recoleta FC, en el estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero, a las 21:30, por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

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El portal Bein Sports USA se hizo eco de la noticia informando que la transcribimos a continuación:

Un episodio de tensión se produjo durante un entrenamiento de Santos que involucró a Neymar y a Robinho Jr, según relataron medios brasileños.

En la práctica del domingo, en el predio Rei Pelé, se registró un intercambio físico que incluyó empujones y forcejeos. Los informes sostienen que Neymar habría hecho caer al joven jugador. Pese a la escalada momentánea entre los dos, las versiones indican que ambos jugadores habrían encontrado una solución a sus diferencias antes de los próximos compromisos del equipo.

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El hecho ocurrió en una actividad destinada a los futbolistas que no participaron en el partido de la Serie A frente a Palmeiras el sábado. Según la crónica de Globo Esporte, Neymar se molestó después de que Robinho Jr. lo driblara durante ese ejercicio. Antes de la reacción, Neymar le habría pedido al juvenil que se lo tomara con calma, y luego, siempre según la nota, respondió con una acción que provocó la caída del jugador.

Esa secuencia derivó en una discusión que terminó en un forcejeo entre ambos.

Desde la institución, Santos no emitió declaraciones oficiales sobre lo sucedido hasta el momento. Al ser consultado por Globo Esporte, el equipo de prensa de Neymar respondió que no tenían conocimiento sobre el tema.

El episodio generó inquietud en el entorno del club y, según las versiones, motivó que los representantes de Robinho Jr presentaran quejas formales ante la presidencia del club.

A pesar del intercambio acalorado, la misma nota del medio Globo Esporte relata que Neymar Jr. se acercó al jugador de 18 años, hijo del ex extremo del Real Madrid, Robinho, aún en el predio para pedir disculpas por su reacción impulsiva. Se destaca además que la relación entre ambos, calificada como padrino y ahijado, se habría normalizado con cierta rapidez.

Ambos futbolistas se habían perdido el clásico del fin de semana y, por ese motivo, entrenaban con los suplentes y los no convocados. El episodio breve, dejó una sensación de malestar en el vestuario y activó la atención de la dirigencia.