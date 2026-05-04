Segundo capítulo de Recoleta vs. Santos agita el Corral

El estadio Río Parapití, situado en la capital del departamento del Amambay, propiedad del Sportivo 2 de Mayo, albergará el encuentro entre Recoleta FC y Santos FC, a las 21:30, en el inicio de la rueda de las revanchas de la Copa Sudamericana.

Lea más: Chileno Garay, en Recoleta vs. Santos

Nuevo duelo entre David contra Goliat, un gigante del continente frente a un debutante en lides internacionales, con apenas tres años acumulados en el fútbol profesional.

El 14 de abril, el Peixe y el Canario se enfrentaron en Vila Belmiro, en la ciudad portuaria paulista de Santos. El representante paraguayo había presentado un equipo de suplentes y logró un sonoro empate de 1-1, con una gran entrega y la dosis de fortuna que se requiere para salir adelante.

En esta nueva pulseada, los brasileños se presentan nuevamente como candidatos a quedarse con la victoria, por un montón de factores.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las 21.000 localidades puestas a la venta quedaron agotadas, gracias al “efecto Neymar”, una figura que genera atracción por su rica trayectoria. El club de Pelé, uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol, no solo cuenta con el “10” como figura, también está Gabigol, más los extranjeros que son capaces de marcar la diferencia.

“Reco” no cuenta con los lesionados Aldo Walmor González y Richart Ortiz. Al margen de eso, presenta lo mejor, con el objetivo de una digna presentación. Con las entradas vendidas, el éxito económico está asegurado. Ahora va por el deportivo y por el plus de los 125.000 dólares que otorga la Conmebol por cada triunfo.

El Grupo D es comandado por San Lorenzo de Almagro, con 5 puntos. El Deportivo Cuenca marcha segundo, con 4. Recoleta FC tiene 3, producto de empates en hilera, en tanto que Santos está último, con 2.

En la quinta fecha, Recoleta jugará con Cuenca en Ecuador, el martes 19, a las 23:00 de nuestro país. Su sexta y última presentación en esta instancia está fijada para el martes 26, también del presente mes, contra San Lorenzo, en Buenos Aires, a las 21:30.