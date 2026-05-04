Recepción calurosa para el Santos de Neymar

El arribo del plantel estuvo marcado por cánticos, banderas y una multitud que se acercó para brindar su apoyo incondicional, en un contexto donde el club busca consolidarse nuevamente entre los protagonistas del fútbol brasileño e internacional. Este tipo de manifestaciones, habituales en la historia del “Peixe”, reflejan la pasión de una afición que acompaña en cada momento clave.

Lea más: Pelea entre Neymar y Robinho Junior en la previa al duelo con Recoleta

Santos visita este martes desde las 21:30, a Recoleta, en el estadio Río Parapitti de Pedro Juan Caballero por la cuarta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores.

No es la primera vez que se viven escenas similares. Desde la época dorada liderada por Pelé, pasando por generaciones más recientes con figuras como Neymar, el club ha sido protagonista de recepciones multitudinarias tanto en Brasil como en el exterior.

En la actual temporada 2026, el Santos compite en el Campeonato Brasileño de Serie A y torneos internacionales, donde la presión y la exigencia son constantes. En ese escenario, el respaldo de la torcida se convierte en un factor clave para sostener el rendimiento del equipo.