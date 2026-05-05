Arsenal vs. Atlético Madrid por el pase a la final de la Champions League: qué hora y dónde ver hoy

El conjunto londinense del Arsenal intentará hacerse fuerte en casa y aprovechar el impulso de su gente para inclinar la balanza a su favor. Del otro lado, el equipo dirigido por Diego Simeone apostará a su habitual solidez defensiva y a la contundencia en ataque para dar el golpe como visitante.

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El encuentro podrá seguirse en vivo por televisión a través de ESPN y Fox Sports, mientras que también estará disponible de manera online mediante la plataforma Disney+ y los servicios digitales de los distintos cableoperadores.

Con todo en juego y sin margen de error, Arsenal y Atlético de Madrid protagonizarán un duelo decisivo que definirá al primer finalista de la Champions League, en una jornada que paralizará al mundo del fútbol.

Arsenal vs. Atlético de Madrid, EN VIVO: dónde ver por TV y ONLINE

El evento se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports:

Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Flow

Canales 605 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV

Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro

Además, se podrá ver a través de ESPN:

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Canales 103 de Flow

Canales 621 (SD) y 1621 (HD) de DirecTV

Canales 105 (SD) y 1011 (HD) de Telecentro

A su vez, de manera online se podrá seguir por Disney+, el servicio de streaming que ofrece ESPN-

A qué hora juegan Arsenal vs. Atlético de Madrid, país por país