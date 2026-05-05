Fútbol Internacional
05 de mayo de 2026 a la - 13:17

Brian Montenegro prolonga el mal momento de Peñarol en Uruguay

El "Poeta", Brian Guillermo Montenegro Benítez (32 años) registra seis anotaciones en 14 partidos con Defensor Sporting.
El "Poeta", Brian Guillermo Montenegro Benítez (32 años) registra seis anotaciones en 14 partidos con Defensor Sporting.Redes Sociales

Peñarol no logró ponerle punto final a su mala racha antes de viajar a Argentina para jugar ante Platense por la Copa Libertadores y este lunes encadenó su séptimo encuentro sin victorias al igualar 1-1 con Defensor Sporting por la penúltima fecha del torneo Apertura uruguayo. El paraguayo Brian Montenegro anotó el gol del equipo violeta.

Por ABC Color

Jugando en casa, el equipo de Diego Aguirre, Peñarol, tomó ventaja a los 19 minutos gracias a un tanto de Leandro Umpiérrez, pero no pudo sostener el resultado, ya que el atacante paraguayo del Defensor Sporting, Brian Montenegro convirtió el empate a los 68.

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De esta forma, Peñarol sumó su cuarto juego seguido sin triunfos por el Apertura, a los que se le suman un empate y dos derrotas en tres partidos disputados por Libertadores.

Este jueves, Peñarol visitará por el torneo continental a Platense con la obligación de ganar.

A falta de tres encuentros para el final, los de Aguirre e Independiente Santa Fe tienen un punto, mientras que Platense y Corinthians tienen seis unidades. De esta forma, una nueva derrota podría sentenciar a uruguayos y colombianos.

El Aurinegro afrontará el juego con muchas bajas por lesión, entre ellas las de Leonardo Fernández, Nahuel Herrera, Emanuel Gularte y Maximiliano Olivera.

En el Apertura, Peñarol cayó al cuarto puesto de una clasificación que el campeón Racing lidera con 31 puntos a falta de una fecha para el final.

Deportivo Maldonado es segundo con 26, Albion está tercero con 25, Peñarol tiene 24 y más abajo aparecen Defensor Sporting y Central Español con 21 enteros cada uno. Nacional es noveno con 19 unidades y al igual que Peñarol, atraviesa un mal momento.

Si bien ganó un de sus encuentros por Copa Libertadores y en su zona todos tienen cuatro puntos, la victoria ante Deportes Tolima que lo colocó allí es la única que consiguió en sus últimas ocho presentaciones. EFE