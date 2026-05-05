Fútbol Internacional
05 de mayo de 2026 a la - 14:20

Cruces de octavos de final del torneo Apertura argentino

Alex Arce (izquierda) y José Ignacio Florentín, futbolistas paraguayos del Independiente Rivadavia de Mendoza, que jugará contra Unión de Santa Fe.
Alex Arce (izquierda) y José Ignacio Florentín, futbolistas paraguayos del Independiente Rivadavia de Mendoza, que jugará contra Unión de Santa Fe.Independiente Rivadavia

Tras completarse la reprogramada novena ronda del torneo Apertura quedaron definidos los cruces de octavos de final que se disputarán entre sábado y domingo.

Por ABC Color

La derrota de Defensa y Justicia, el empate de Vélez Sarsfield con Newell’s Old Boys y la ajustada victoria de Instituto de Córdoba ante Estudiantes en Río Cuarto, no modificaron los emparejamientos de la primera instancia de la fase eliminatoria.

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Luego de las 16 fechas, los partidos del sábado quedaron así: Talleres de Córdoba-Belgrano de Córdoba (16:00 horas), Boca Juniors-Huracán (19:00), Argentinos Juniors-Lanús (21:30) e Independiente Rivadavia-Unión de Santa Fe (21:30).

Para el domingo quedaron establecidos los restantes cuatro juegos: Rosario Central-Independiente (15:00), Estudiantes de La Plata-Racing Club (17:00), River Plate-San Lorenzo (19:00) y Vélez Sarsfield-Gimnasia y Esgrima La Plata (21:30).

Los cuartos de final se disputarán entre el 12 y el 13 de mayo, las semifinales el fin de semana siguiente y la final se jugará el 24 de mayo en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. EFE