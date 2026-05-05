Cruces de octavos de final del torneo Apertura argentino

La derrota de Defensa y Justicia, el empate de Vélez Sarsfield con Newell’s Old Boys y la ajustada victoria de Instituto de Córdoba ante Estudiantes en Río Cuarto, no modificaron los emparejamientos de la primera instancia de la fase eliminatoria.
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Luego de las 16 fechas, los partidos del sábado quedaron así: Talleres de Córdoba-Belgrano de Córdoba (16:00 horas), Boca Juniors-Huracán (19:00), Argentinos Juniors-Lanús (21:30) e Independiente Rivadavia-Unión de Santa Fe (21:30).
Para el domingo quedaron establecidos los restantes cuatro juegos: Rosario Central-Independiente (15:00), Estudiantes de La Plata-Racing Club (17:00), River Plate-San Lorenzo (19:00) y Vélez Sarsfield-Gimnasia y Esgrima La Plata (21:30).
Los cuartos de final se disputarán entre el 12 y el 13 de mayo, las semifinales el fin de semana siguiente y la final se jugará el 24 de mayo en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. EFE