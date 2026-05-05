El Toluca recibe a Los Angeles FC preparado para 'ahogarlo' y clasificarse a la final

En su casa en Toluca, centro de México, los Diablos del entrenador argentino Antonio Mohamed buscarán hacer daño con una ofensiva liderada por el portugués Paulinho y por el brasileño Helinho.

Este domingo Mohamed utilizó un cuadro alternativo en los cuartos de finales del Clausura mexicano para tener en buenas condiciones a sus mejores figuras, confiado en darle la vuelta a una serie que está a favor de los estadounidenses.

El pasado miércoles, el cuadro de Los Angeles se impuso por 2-1 y ahora se propone ganar, empatar o perder con más de un gol anotado ante un oponente que posee equilibrio en todas sus líneas y buscará sacar provecho de la condición de local en un estadio complicado para los equipos visitantes.

Aunque dará prioridad a la defensa, el entrenador de los estadounidenses, Marc Dos Santos, saldrá por goles con el gabonés Denis Bouanga, el venezolano David Martínez y el coreano Heung-Min Son.

Es un duelo de difícil pronóstico. Si bien los cuadros de la MLS suelen sufrir en México, Los Angeles FC, un cuadro con figuras de alto nivel, pasa por un buen momento, tercero de la clasificación de la zona oeste en la MLS. Toluca es el mejor equipo de México en el último año y medio y está apostando a extender su dominio a la Concacaf.

El ganador de la serie enfrentará por el título al mejor entre el Tigres UANL de México y el Nashville de la MLS, que decidirán su serie este martes en Monterrey.

Toluca: Luis García; Santiago Simón, Bruno Méndez, Everardo López, Diego Barbosa; Franco Romero, Nico Castro, Marcel Ruiz, Jesús Angulo; Helinho, Paulinho.

Los Angeles FC: Hugo Lloris; Aaron Long, Nkosi Tafari, Ryan Porteous; Jacob Shaffelburg, Marco Delgado, Mathieu Choiniere, Denis Bouanga, Timothy Tillman; David Martínez, Heung-Min Son.

Estadio: Nemesio Diez, de Toluca, centro de México, 2.600 metros sobre el nivel del mar.