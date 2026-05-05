La presencia del astro Neymar anima a los hinchas del fútbol en Paraguay

El exatacante del Barcelona y el PSG, en el ojo de la tormenta después de que su compañero Robinho Jr. denunciara que lo agredió, apunta para ser titular esta noche cuando el Santos busque un triunfo para salir del foso de la zona, que tiene al cuadro argentino San Lorenzo como líder con 5 enteros después de tres jornadas completas.

El ecuatoriano Deportivo Cuenta, con 4 puntos, Recoleta con 3 y el Santos con 2 completan la clasificación del grupo.

Efe constató que esta tarde la Policía dispersó a una cincuentena de hinchas, casi todos menores de edad, que esperaban a las afueras del hotel donde se concentra el Santos con la esperanza de obtener un recuerdo de Neymar, como una fotografía o la firma de una camiseta.

Se espera que los hinchas regresen de manera masiva al hotel donde se hospeda Neymar antes de que el Santos parta al estadio cerca de las 18.00 horas (21.00 GMT).

Recoleta ejerce como local en la capital, Asunción, a más de 450 kilómetros de la ciudad de Pedro Juan Caballero, nombrada así en honor a un prócer de la independencia paraguaya.

Pero el juego se disputará este martes a partir de las 21.30 horas locales (00.30 GMT del miércoles) para posibilitar que los hinchas brasileños de Punta Porá colmen las tribunas del Estadio Río Parapití, del club local 2 de Mayo.